في تغريدة عرضته لهجوم عنيف جدا، شبه الداعية السعودي الدكتور أحمد راشد الرحيلي الملك سلمان وولي عهده محمد، بالخلفاء الراشدين وذلك على إثر القرارات الأخيرة التي اتخذت بالمملكة واُعتقل عقبها عدد من الأمراء والمسؤولين بالدولة.

ودون “الرحيلي” في تغريدة رصدتها (وطن) عبر صفحته الشخصية بتويتر ما نصه “ما فعله الملك وولي عهده من محاسبة المفسدين، لم ُيفعل في عهد الإسلام إلا في عصر الخلفاء الراشدين، وعصر عمر بن عبدالعزيز، على حسب علمي. فلله دركما ودر أبيكما…كم مثلٌ للدين أحييتموا”

ما فعله الملك وولي عهده من محاسبة المفسدين،

لم ُيفعل في عهد الإسلام

إلا في عصر الخلفاء الراشدين،

وعصر عمر بن عبدالعزيز،

على حسب علمي.

فلله دركما ودر أبيكما…كم مثلٌ للدين أحييتموا #الملك_يحارب_الفساد — د. أحمد راشد الرحيلي (@cvcv3230) November 6, 2017

لتنهال التغريدات اللاذعة من النشطاء على رأس الداعية السعودي، الذي وصفوه بـ “المطبل” وأنه من النماذج السيئة بالمملكة ضمن حفنة الدعاة المرتزقة الآكلين بدينهم.

كل من لم تعجبه التغريدة أناس شرقت نفوسهم حقدا وغيظا على بلد الحرمين،

واسودت قلوبهم على ولاة أمرنا،

ونحن ماضون في طاعة ولاة أمرنا، وعازمون على ردع كل إرهابي رافضي أو خارجي أو إخواني.

وتبقى السعودية شامخة عزيزة بطاعة الله. — د. أحمد راشد الرحيلي (@cvcv3230) November 7, 2017

قاتل الله تويتر الذي أخرج لنا هذه الاشكال — ابن راهويه (@KsaUsaVip) November 9, 2017

يا سلام على التطبيل .. دير بالك يا شيخ لا يحطونك في السجن ثم تغير رايك وادور على فتاوي جديده تخرجك من السجن .. نصيحه لك وضع المطبلين على نار هاديه وفي نفس الوقت نار ساخنه — 🇰🇼عبدالله الفضلي (@q8_alfdhil) November 10, 2017

امس انت ومن هم علي شاكلت وفي مقدمتكم المفتي تحرمونا حتي مجرد انتقاد الأمراء وفسادهم وانه عمل يخالف الدين ومن الكباير ولان أصبحوا ولاة الأمر فاسدين مفسدين قبح الله هذا النفاق المقيت وصاحبه — ابوالشيماء (@zymogen199) November 8, 2017

بعض المغردين كان لديهم انتقاد من نوع آخر، وأحرجوا “الرحيلي” بعقد مقارنة بين زمن الخلفاء الراشدين وما يقوم به “بن سلمان” وأبيه من سفه.

وايضا حسب علمي إن ثوب عمر كان مُرقٰعاً وحسب علمي إن عمر بن عبدالعزيز الخليفه العظيم مات وترك ثمانية عشر دينارا ورثا لأبنائه واهله معشر المطبلين.. لا أعلم هل يوجد عقول في رؤوسكم 🤔 — مـروان.. (@pq_z) November 9, 2017

عمربن عبدالعزيز بدأ بنفسه قبل امراء عائلته ولم يقبل على نفسه درهم من اموال بيت المال فهل ماينفقه الملك وابنه فى رحﻻتهم وشرهاتهم على منهج عمر — .. (@alrase_mido) November 9, 2017

اتقي الله واترك التطبيل والنفاق فانت محاسب علي كل كلمة تقولها ولن ينفعك احد في قبرك — ابوالشيماء (@zymogen199) November 8, 2017

منافق خنزير نسأل الله ان يفضحكم ياعلماء السلطان على رؤوس الاشهاد — عمر المحمد _سراقب (@WIUhKYFY4jSgIxR) November 9, 2017

أحقر وأدنى من سحرة فرعون.. هكذا كان رد أحد النشطاء

أنت أحقر وأدنى من سحرة فرعون وذلك أن السحرة قدموا لفرعون بعد أن طلبهم وعرض عليهم أن يكونوا من المقربين وأنت لا يقيم لك طاغوت الجزيرة وزناً ومع ذلك تحاول فاشلاً أن تسحر أعين الغوغاء، هدّك الله — مُحَمّدْ (@merath1234) November 9, 2017

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.

وشهدت السعودية هذه الأيام سلسلة من الأحداث العجيبة والغير متوقعة بالمرة، بدأت باعتقال الدعاة والمعارضين وانتهت باعتقال “ابن سلمان” لأبناء عمومته من الأمراء وعدد آخر من المسؤولين والشخصيات الكبيرة بالدولة في مشهد أصاب السعوديين والمتابعين في الخارج بالذهول.

كما شهدت المملكة أيضا حادثا أليما بوفاة الأمير منصور بن مقرن بعد سقوط طائرته وتحطمها بمنطقة عسير، في حادث أثار جدلا واسعا وأكد محللون أنه مدبر ولم يحدث مصادفة أو في ظروف طبيعية.