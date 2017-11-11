أثارت الكاتبة السعودية “نورة شنار” جدلا واسعا، بتغريدة صرحت فيها بأنه سيتم إغلاق جميع دور تحفيظ القرآن في المملكة.

ودونت الكاتبة السعودية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه “قريباً سوف تقفل جميع دور تحفيظ القرآن ؛فليس لها دواعي هذه الدور التي يتخفى من وراءها الإرهابين .”

قريباً سوف تقفل جميع دور تحفيظ القرآن ؛فليس لها دواعي هذه الدور التي يتخفى من وراءها الإرهابين . — نورة شنار (@Norashanar) November 9, 2017

وتابعت في تغريدة أخرى: “معلمي حلقات التحفيظ في هذه الدور أجانب .! يعملون وهم غير مصرح لهم بالعمل أين وزارة العمل عنهم ؟! أليست مخالفة !”

٣/٤ معلمي حلقات التحفيظ في هذه الدور أجانب .! يعملون وهم غير مصرح لهم بالعمل أين وزارة العمل عنهم ؟!

أليست مخالفة ! — نورة شنار (@Norashanar) November 10, 2017

وأضافت مهاجمة “دور تحفيظ القرآن” والقائمين عليها: “المقصود بدور التحفيظ تلك التي يجتمع فيها البعض لهدف سام ينقلب إلى فكر معادي للدين والوطن ،وليست حلق تحفيظ القران المجازة من الدولة وتقوم على رعايتها.”

المقصود بدور التحفيظ تلك التي يجتمع فيها البعض لهدف سام ينقلب إلى فكر معادي للدين والوطن ،وليست حلق تحفيظ القران المجازة من الدولة وتقوم على رعايتها. pic.twitter.com/TCznLn7jWW — نورة شنار (@Norashanar) November 10, 2017

وشن النشطاء هجوما حادا على الكاتبة السعودية، مستنكرين حبس العلماء والدعاة وإطلاق مثل هذه النماذج لتسميم أفكار المسلمين والدعوة لنشر العلمانية وطمس هوية الإسلام.

موتي بغيضك يانكرة …وعلى فكرة دور التحفيظ وروادها بازدياد من كل الفئات:الصغار والكبار السعودي والعربي والأجنبي،الملتزم والغير ملتزم … #القران — أمل بنت محمد الناصر (@n_amel) November 9, 2017

ياللعار والشنار ! علماء الإسلام في السجون وأمثالك ينبحون — عبدالله الملا #قطر (@q6r) November 10, 2017

عندما يغرد المنافقون — taif (@taifdady1) November 9, 2017

أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم ان يصيبك بمرض لا تجدين دواءه،،أو صلتم الى هذا الحد (القرأن) لا حول ولا قوة الا بالله — ابوفهد (@asd_sunah) November 9, 2017