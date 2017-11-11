سدّد أحد رجال المافيا الإيطاليين “نطحة” عنيفة هشّم بها أنف مراسل شبكة تلفزيون RAI الإيطالية أثناء مقابلة أجراها معه في ضاحية قرب روما منذ يومين.

وفي مقطع فيديو، يظهر “روبرتو سبادا” يلاحق الصحافي “دانييل بايرفينيزي” بعد النطحة الدموية، وبيده أنبوب معدني، ناوياً على ما يبدو إيذاءه أكثر.

الناطح، هو شقيق لرجل مافيا إيطالي شهير اسمه Carmine ويقضي عقوبة مدتها 10 سنوات في السجن، بتهمة الابتزاز والنشاط المافياوي.

وكان الصحافي “دانييل” يسأل “سبادا” إذ كان مؤيدا كشقيقه لحركة محلية في إيطاليا، معروفة باسم CasaPound يمينية متطرفة، فانتفض “سبادا” عليه غضبا بسبب السؤال وطريقة طرحه، وقذفه بالنطحة التي اعتذر بسببها فيما بعد.

واعتقلت الشرطة الإيطالية “سبادا” بتهم عدة، قد تصل إحداها إلى النية بالقتل العمد، لإمساكه بأنبوب معدني لاحقه به، واعتبروه سلاحا للقتل.