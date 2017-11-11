في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة ولا سيما العربي، وتردد صدى تلك الأحداث بقوة في السعودية واليمن ولبنان وفلسطين، يستضيف برنامج تقدير موقف على شاشة “” الأحد، المفكر العربي، ، لتقديم قراءة شاملة لملفات المنطقة الساخنة والمتشابكة.

 

وذكر “التلفزيون العربي”، أن بشارة سيدلي ضمن محاور الحلقة، التي تقدمها الإعلامية، ليلى الشايب، وتعرض غداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينيتش، بأول تعليق له حول المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، معتبراً أن العبرة تكون في الالتزام بها وتطبيقها وليس الاكتفاء بالإعلان عنها فقط.

 

وبخصوص ، التي اندلعت بعد فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على ، يعتبر بشارة أن استراتيجية تعتمد سياسة تضييق الخناق الاقتصادي على لفترة طويلة وأن التحدي أمام هو الرد على هذا التضييق بإيجاد البدائل المناسبة.

 

كما يتناول الحديث التغيرات الداخلية التي تشهدها السعودية والتي يعتبرها بشارة عملية تغيير جذرية لبنية النظام السعودي بهدف تحويله إلى ملكية مطلقة.

 

ويتطرق بشارة أيضاً للأوضاع في لبنان معتبراً أن السعودية وعبر ضغطها على رئيس الوزراء اللبناني، ، للاستقالة تستكمل مسلسل نسف التسويات دون أن تقدم بديلاً.

 