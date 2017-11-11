كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن وجود قاعدة عسكرية إيرانية “ضخمة”، في منطقة جنوبي العاصمة السورية دمشق، وقرب مرتفعات الجولان، لم تنته إيران بعدُ من إنشائها.

ووفقا لصور التقطتها الأقمار الصناعية بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، فإن القاعدة تقام على منطقة تابعة لقوات النظام، وتحديدا على بعد 14 كم من منطقة الكسوة.

اللافت وفقا لـ”بي بي سي”، أن القاعدة تقام على بعد 50 كم فقط عن مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت “بي بي سي”، إن الصور أظهرت أكثر من 20 مبنى منخفضا، توقعت أن تكون مصممة لإيواء الجنود، وتخزين المركبات.

ولم يصدر عن الجانب الإيراني أي تصريح عن وجود قاعدة عسكرية قيد الإنشاء في سوريا.