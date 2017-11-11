تفاجأ النشطاء بموقع “ويكيبيديا” الشهير وقد سجل (6 نوفمبر 2017) تاريخا رسميا لوفاة الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، رغم عدم صدور أي بيانات رسمية من الدولة أو أسرته تفيد ذلك.

وكانت شائعات قد انتشرت قبل أيام تفيد وفاة الأمير عبدالعزيز بن فهد.

ولفت النشطاء إلى أن موقع “ويكيبيديا” مسموح فيه لأي شخص، بإضافة وتعديل المعلومات حول الموضوعات المنشورة، وهو ما يفسر إدراج تاريخ وفاة الأمير بالموقع دون أن يتم الإعلان عن هذا رسميا.

لاتاخذ على الويكبيديا كثيرا .. التعديل سهل جدا في اي معلومه عن طريق الزوار — اللورد #تميم المجد (@Kh5321) November 11, 2017

ترى الويكيبيديا مصدر غير موثوق واي شخص يقدر يعدل فيه وتضيف — فيصل (@FaisalAlmahmod) November 11, 2017

ويكيبيديا مصدر غير موثوق، اَي حد يقدر يبدل فالمعلومات. ما بصدق لين مالوسائل لاعلام السعوديه تعلن عنه صحة الخبر. — Fisherman 🇴🇲🇶🇦🇰🇼 (@WikiShit) November 11, 2017

آخرون أعلنوا تصديقهم لرواية وفاته التي لم تتأكد بعد.

الرجل سحق تحت التعذيب وبأشرف م بن زايد شخصيا واستشهد حسب المعلومات امام م بن زايد وعلى اصوات الضحك من قبل الحضور وكانوا ثلاثة م بن زايد وم بن سلمان وشخص شكله اجنبي — الوطن العربي (@Borjar6000) November 11, 2017

#قطر_تميم_عزوتي عبدالعزيز بن فهد

و

خليفة بن زايد آل نهيان تكتم مووووطبيعي عن اختفاءهم

مع أن الترجيح يقول

تم قتلهم والله اعلم .

. — [°•العذية•°] (@athyiaa) November 11, 2017

المعلومات تقول انه تم اغتياله في الامارات وجابوه السعوديه — سعود الحمادي (@r6YBBcdK7vhduqy) November 11, 2017

المشكله لا اعلان رسمي من الديوان

ولا جنازه معلنه

كله تكتيم وتكتيم

هذا دليل بانه قتل وتم تصفيته — ظل (@al_tlaal) November 11, 2017

اسال الله له رحمه واسعه كان يعرف نفسه انه سيقتل الوصي وصيته — محمود الرشيدي (@mwoqyf2XzKyXdXs) November 11, 2017

وكان عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قد تداولوا منذ أيام ھاشتاجا بعنوان #وفاة_عبدالعزيز_بن_فھد مقدمين التعازى فى وفاة الأمير عبدالعزيز بن فهد وقد انتشر الخبر بطريقة كبيرة وقد سارعت بعض المواقع السعودية بتكذيب الخبر مؤكدين أن خير وقاة الامير عبدالعزيز بن فهد عار تماما من الصحة، وأنه طالما أن الديوان الملكي لم يقم بالتأكید أوالنفي لهذا الخبر فان الخبر كاذب.

إلا ان الصمت الذي تتبعه المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الأحداث الكبرى يجعل من انتشار الإشاعات أمر سهل للغاية. فالسلطات السعودية لم تحدد إلى الآن أسماء المعتقلين ولا التهم التي وجهت إليهم.

وكان حساب “فضائح عربية” بتويتر، قد نقل عن ما وصفه بالمصادر الخاصة قيام السلطات السعودية بتجميد كافة حسابات الأمير عبد العزيز بن فهد وزوجته في البنوك، وذلك بعد حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال بالمملكة عقب صدور عدة أوامر ملكية بالأمس.

ودون حساب “فضائح عربية” في تغريدة نشرها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”فضائح سياسية : مصادر خاصة تم تجميد كافة الحسابات البنكية ل “عبدالعزيز بن فهد” و زوجته .”

وكان الأمير عبد العزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود تم اعتقاله في سبتمبر الماضي، بعد أن داهمت قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان قصره في جدة، وتم نقله لجهة غير معلومة.

والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ولد عام 1973 . وشغل سابقا منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء, وأمه هي الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز ال إبراهيم وكان جدها عبد العزيز ال إبراهيم من القادة في حروب الملك عبد العزيز، كما شغل والدها عدة مناصب آخرها منصب أمير الباحة.