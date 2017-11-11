كشفت حارسة المرمى الأميركية الشهيرة، “هوب سولو”، عن قصة تحرش “بطلها” الرئيس السابق للفيفا، جوزيف بلاتر، مشيرةً إلى أنّ الواقعة حدثت في كانون الثاني/يناير 2013 حيث تعمّد “بلاتر” والمحروم من ممارسة أي نشاط رياضي – لمس أجزاء من جسدها.

وقالت سولو (36 عاماً)، في مقابلة لها مع الصحيفة البرتغالية “تريبونا إكسبريسو” إنه “أثناء توجهي لمنصة التتويج (وكانت مقدمة لحفل جوائز الكرة الذهبية) فوجئت ببلاتر يقوم بمحاولة لمس أجزاء من جسدي، وجذب مؤخرتي، وكنت في حالة صدمة”.

وكانت اللاعبة الشهيرة تجيب على سؤال فيما إذا كان التحرش الجنسي في عالم كرة القدم النسائية شبيهاً بما حصل في هوليوود.

وقالت حارسة المنتخب الأميركي لكرة القدم للسيدات “رأيت التحرش الجنسي طيلة مسيرتي المهنية، أنا آمل أن تتحدث الرياضيات عن تجاربهن. إنه متفشٍ، وليس فقط في هوليوود، هو على الأرجح في كل مكان”.

لكن متحدثاً باسم بلاتر قال إن تلك الادعاءات “سخيفة”.

يذكر أنّ السويسري جوزيف بلاتر، صدر قرار بإيقافه، بسبب قضايا فساد تتعلق بالرشوة طالته هو وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي.