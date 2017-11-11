تعرّض رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لعثرةٍ وسقوطٍ في حفرةس كبيرةٍ أثناء لعبه الغولف في نادي “كاسومي” الريفي الضخم، الأحد، الماضي، مع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، الذي زار اليابان مؤخراً.

كاميرا تلفزيون ياباني كانت حاضرة في الأجواء، عبر مروحية وسجلت سقوط “آبي” في حفرة كبيرة أثناء المباراة.

وفي المقطع، كان ترامب يمضي في المقدمة ولم يلحظ آبي وهو يهوي إلى داخل الحفرة، ويعود ليلملم أطرافه ويصعد منها مرة أخرى، بحسب “واشنطن بوست”.

وهبط رئيس الوزراء الياباني، الذي كان يرتدي سترة بيضاء، إلى داخل الحفرة ليضرب الكرة من الداخل، ولكن عندما صعد إلى حافة الحفرة، انزلقت قدماه على العشب الأخضر، وعاد ليسقط بداخلها، وتلقى مساعدة للخروج من المأزق.

وأشارت أنباء إلى أنه كان يتدرب على الغولف حتى يؤدي أداء جيداً الأحد الماضي، ولكن يبدو أن انهياره أطاح بكل ساعات تدريبه.