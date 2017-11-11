نشرت السياسية الإسرائيلية المعروفة وعضو “الكنيست” تسيبي ليفني، عبر حسابها بتويتر صورة جمعتها بالأمير السعودي تركي الفيصل وزير الاستخبارات الأسبق، أثناء مؤتمر حول السلام العالمي.

وعبر حسابها الرسمي بتويتر وفي تغريدة رصدتها (وطن) علقت “ليفني” على الصورة بقولها “”مع الأمير السعودي الفيصل، السلام الإقليمي سيتحقق من خلال التطبيع الكامل مع الدول العربية والتفاوض على السلام مع الفلسطينيين، وفق المصلحة الأمنية الإسرائيلية”

עם הנסיך הסעודי טורקי אל פייסל. שלום אזורי מלא ונורמליזציה עם מדינות ערב יושג דרך שלום עם הפלשתינים. אינטרס בטחוני של ישראל pic.twitter.com/Pbh5rJT3Xj — ציפי לבני (@Tzipi_Livni) November 10, 2017

עם הנסיך הסעודי טורקי אל פייסל. שלום אזורי מלא ונורמליזציה עם מדינות ערב יושג דרך שלום עם הפלשתינים. אינטרס בטחוני של ישראל pic.twitter.com/Pbh5rJT3Xj — ציפי לבני (@Tzipi_Livni) November 10, 2017

وفي رسالة مفادها أن السعودية في طريقها للتطبيع العلني مع إسرائيل، أعرب وزير الاستخبارات السعودي الأسبق «تركي الفيصل» عن رغبته في أن يتحقق افتتاح سفارة إسرائيلية في الرياض في أقرب وقت، قائلا: «اقتربنا كثيرا من افتتاح سفارة إسرائيلية في الرياض، نرجو أن يتحقق الأمر قريبا».

جاء تصريح «الفيصل» خلال مشاركته في ندوة نظمها منتدى السياسة الإسرائيلية بمعبد يهودي عن أمن الشرق الأوسط، في ولاية نيويورك في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمشاركة مدير جهاز «الموساد» الإسرائيلي السابق «أفرايم هليفي»، بحسب تغريدة نشرها المراسل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية «سيمون آران» عبر صفحته على «تويتر» ورصدتها (وطن) حينها.

وأعرب الأمير السعودي عن امتنانه لوجوده لأول مرة في معبد يهودي، وتحدث عن أمله في ألا تكون الأخيرة، ودافع عن ظهوره العلني المتكرر مع مسؤولين إسرائيليين سابقين.

وتواصل السعودية من خلال تحركات واتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، تهيئة الشارع السعودي لتقبل التوجه الجديد نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت الشهور الأخيرة، انطلاق دعوات بالسعودية غير مسبوقة للتطبيع مع «إسرائيل»، رغم أن التصريح بهذا الأمر علنا كان من قبيل «التابوهات» (المحرمات)، قبل وصول الأمير «محمد بن سلمان»، إلى رأس السلطة في المملكة.