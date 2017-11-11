أهدى المدير الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، نبيل معلول، تأهل منتخبه لمونديال روسيا 2018 لقطر والقطريين، وقال إنه يتمنى أن يرفع الحصار الظالم عن قطر في اقرب وقت ممكن.

وقدم معلول تحية كبيرة لكل العرب وخاصة القطريين والكويتيين عقب تأهل منتخب تونس لكأس العالم روسيا 2018.

وقال “معلول” في تعليقه على قناة “بي إن سبورت”: “تحية كبيرة لكل العرب وخاصة اخوانا القطريين والكويتيين الي عملت معهم مشوار متميز جدا، وان شاء الله نتمنى ان يرفع الحصار الظالم عن قطر والقطريين في اقرب وقت ممكن، وكذلك يرفع الايقاف عن الكرة الكويتية في اقرب وقت ممكن”.

وانتزعت تونس السبت، بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادلها بدون أهداف على أرضها مع ليبيا في ختام التصفيات الإفريقية.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 14 نقطة من ست مباريات في صدارة المجموعة الأولى مقابل 13 نقطة للكونجو الديمقراطية التي هزمت غينيا 3-1، وستعود تونس إلى كأس العالم لأول مرة منذ ظهورها الأخير عام 2006 في ألمانيا.