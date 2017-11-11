تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا، للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وهو يسخر من أحد المواطنين على خلفية الأحداث الأخيرة بالمملكة عقب حملة الاعتقالات وأيضا وفاة الأمير منصور بن مقرن.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، الأمير “فيصل” وهو يسخر من أحد مستقبليه قائلا “انت إلى الحين حي .. مأخذ أعمار الناس كلهم”، الأمر الذي استنكره النشطاء مشيرين إلى أن هذه العبارات لا تليق بأمير ومسؤول كبير فضلا عن إيذاء مشاعر هذا الرجل.

فيديو.. أمير الرياض لأحد مستقبليه مازحاً : أنت حي حتى الآن

– pic.twitter.com/g0qB4Y945x — قبل قليل (@QablQalel) November 10, 2017

وشن عدد من النشطاء هجوما عنيفا على أمير الرياض، واتهموه بـ”الكبر” وافتقاده للذوق واللياقة في مخاطبة أبناء شعبه.

وآخرون اتهموه بأنه شخص “حاسد”.

مزح ثقيل

ولا يليق بأمير بمكانته وعمره 👎🏽

ثمن الكلام قبل ماتطلعه سمو الامير !

..💎 — نورة المهوس (@Norah4888) November 10, 2017

"مأخذ أعمار الناس كلهم "بجاحه مابعدها !!😡😡حاسدين على الناس أعمارهم بعد ؟مايكفي فلوس الناس كلهم الي مأخذينها .😤 — جُمانة ☭ (@J__otaibi) November 10, 2017

وين التواضع وهو يخليه يبوس يده 😂😂 — فرح🤐 (@_almalika_Fara7) November 10, 2017

ليس من حق الامير قول هذاالكلام لماله من تأثير على نفسية هذا المواطن الذي قدم احترامه وتقديره رغم كبر سنه وقبل يد الامير وكافاءه بهذه الكلمات — 💚Khaled b saad💚 (@Khaleee36227909) November 10, 2017

وين المزح في الموضوع ؟ يعني عشانه أمير ؟؟ ليكون هو ملاك واحنا شياطين ؟! — َ (@Asmxaii) November 10, 2017

بصراحه كلامة ماله داعي وهذا أمير المفروض يحسن ألفاظه — أسير الصمت (@aseersamt019) November 10, 2017

وشهدت السعودية هذه الأيام سلسلة من الأحداث العجيبة والغير متوقعة بالمرة، بدأت باعتقال الدعاة والمعارضين وانتهت باعتقال “ابن سلمان” لأبناء عمومته من الأمراء وعدد آخر من المسؤولين والشخصيات الكبيرة بالدولة في مشهد أصاب السعوديين والمتابعين في الخارج بالذهول.

كما شهدت المملكة أيضا حادثا أليما بوفاة الأمير منصور بن مقرن بعد سقوط طائرته وتحطمها بمنطقة عسير، في حادث أثار جدلا واسعا وأكد محللون أنه مدبر ولم يحدث مصادفة أو في ظروف طبيعية.