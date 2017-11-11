تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا، للأمير وهو يسخر من أحد المواطنين على خلفية الأحداث الأخيرة بالمملكة عقب حملة الاعتقالات وأيضا وفاة الأمير منصور بن مقرن.

 

ويظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، الأمير “فيصل” وهو يسخر من أحد مستقبليه قائلا “انت إلى الحين حي .. مأخذ أعمار الناس كلهم”، الأمر الذي استنكره النشطاء مشيرين إلى أن هذه العبارات لا تليق بأمير ومسؤول كبير فضلا عن إيذاء مشاعر هذا الرجل.

 

وشن عدد من النشطاء هجوما عنيفا على ، واتهموه بـ”الكبر” وافتقاده للذوق واللياقة في مخاطبة أبناء شعبه.

 

وآخرون اتهموه بأنه شخص “حاسد”.

 

 

 

 

 

 

 

وشهدت هذه الأيام سلسلة من الأحداث العجيبة والغير متوقعة بالمرة، بدأت باعتقال الدعاة والمعارضين وانتهت باعتقال “ابن سلمان” لأبناء عمومته من الأمراء وعدد آخر من المسؤولين والشخصيات الكبيرة بالدولة في مشهد أصاب السعوديين والمتابعين في الخارج بالذهول.

 

كما شهدت المملكة أيضا حادثا أليما بوفاة الأمير منصور بن مقرن بعد سقوط طائرته وتحطمها بمنطقة عسير، في حادث أثار جدلا واسعا وأكد محللون أنه مدبر ولم يحدث مصادفة أو في ظروف طبيعية.