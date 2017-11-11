تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، يظهر عدد من الجنود بمحطة تفتيش سيارات، قالوا إنهم مرتزقة نيباليون استقدمهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى الإمارات.

ويظهر المقطع المتداول عدد من الجنود بأحد محطات “تفتيش السيارات” على الطريق الذي قالوا إنه يقع داخل دولة الإمارات، وهم يمارسون مهام تأمين الطرق وتفتيش الركاب.

محمد بن زايد يستعين بمرتزقين من النيبال ثم ينتقد #قطر على استعانتها بالأتراك! ولهذا يجب أن تخرج #أبوظبي هؤلاء الآسيويين المرتزقين قبل أن تنتقدَ الآخرين 😂

– جنود نيباليون يفتشون سيارات إماراتية (اسمعوا لغتهم). pic.twitter.com/P1AmRbPaU3 — دُ. عَبْدُ اللهِ الزُّوْبَعِيُّ الشَّمَّرِيُّ (@JAlArb) November 11, 2017

ونشر النشطاء صور أخرى فردية عن قرب لعدد من الجنود الذين وصفوهم بالمرتزقة النيباليين.

نيبالي مرتزق من مرتزقي محمد بن زايد. pic.twitter.com/3KCM8Z8bsD — دُ. عَبْدُ اللهِ الزُّوْبَعِيُّ الشَّمَّرِيُّ (@JAlArb) November 11, 2017

واستنكر عدد كبير من النشطاء استعانة محمد بن زايد بمرتزقة من النيبال، وقبلها بقوات “البلاك ووتر” الأمريكية، في الوقت الذي ينتقد فيه هو وقادة دول الحصار تواجد قوات تركية في قطر.

كما غرد آخرون أن “ابن زايد” قد لجأ إلى مرتزقة النيبال، بعدما أرسل قوات “بلاك ووتر” الخاصة به إلى السعودية لدعم “ابن سلمان” ومساعدته في حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها ضد معارضيه، وإحكام قبضته على الحكم.

وكان مراسل “هيئة البث الإسرائيلي” شمعون آران، قد أكد أن ولي العهد محمد بن سلمان يستخدم قوات “البلاك ووتر” التابعة بشكل خاص لـ”ابن زايد” لتنفيذ عمليات اعتقال الأمراء والشخصيات الكبيرة بالدولة.

ودون “آران” في تغريدة عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”قوات ال-“بلاك واتر” التي يستعملها ولي العهد محمد بن سلمان لاعتقال الأمراء في السعوديه، تابعة للأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.”

وأضاف “الشيخ بن زايد يستعمل خدمات هذه الشركة في أماكن مختلفة أخرى في العالم العربي.”

قوات ال-"بلاك واتر" التي يستعملها ولي العهد محمد بن سلمان لاعتقال الأمراء في السعوديه، تابعة للأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. الشيخ بن زايد يستعمل خدمات هذه الشركة في أماكن مختلفة أخرى في العالم العربي. pic.twitter.com/NSRWwEhfbg — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 9, 2017

و”آران” قد أكد أيضا في تغريدات سابقة، أن شركة “بلاك ووتر” هي من تتولى توفير احتياجات الأمراء المعتقلين من مأكل ومشرب.

وقال “أران” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شركة بلاك واتر الأمريكية للحراسة والامن هي التى تتولى مسؤولية توفير جميع احتياجات الأمراء السعوديين المعتقلين- الطعام والشرب وغيرها”.

وشهدت المملكة العربية السعودية مساء، السبت، الماضي حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم.