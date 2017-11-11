أعلن السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة ناصر الدويلة، عن تخوفه من الأنباء المتداولة عن نزول قوات عربية بجوار قطر، مضيفا أن هذا الأمر يثير الريبة خاصة أنه لم يعلن عنه، وأيضا تحرك بعض حشود القبائل العربية باتجاه قطر توسيع للأزمة.. حسب وصفه.

الانباء المتداولة عن نزول قوات عربية بجوار قطر تثير الريبة خاصة انها لم يعلن عنها و تحرك بعض حشود القبائل العربية باتجاه قطر توسيع للازمة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2017

وقال “الدويلة” في سلسلة تغريدات له محذرا من مخطط دول الحصار لغزو قطر عسكريا:”الامور تتسارع في الازمة القطرية والله المستعان وللاسف يتم حشد الاشقاء على بعضهم البعض و الامر يكاد يصل نقطة اللاعودة و قد تنفجر الازمة قريبا”

الامور تتسارع في الازمة القطرية والله المستعان وللاسف يتم حشد الاشقاء على بعضهم البعض و الامر يكاد يصل نقطة اللاعودة و قد تنفجر الازمة قريبا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2017

وتابع “قد يكون الهجوم على قطر بعد دراسة الحشود المتزايدة من اربع محاور اغربها هجوم القبائل لنعود الى عصر الجاهلية الاولى وبكل تاكيد ستتم ابادتهم”

قد يكون الهجوم على قطر بعد دراسة الحشود المتزايدة من اربع محاور اغربها هجوم القبائل لنعود الى عصر الجاهلية الاولى وبكل تاكيد ستتم ابادتهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2017

وأخطر ما يمكن حدوثه بهذا الأمر وفقا لـ”الدويلة” هو اغتيال القيادة الشرعية لإحداث فراغ في السلطة يتم سده بأحد الخونة المتآمرين على وطنهم وتعترف به دول الحصار وترامب.. حسب وصفه.

اخطر ما يمكن ان يحدث هو اغتيال القيادة الشرعية لاحداث فراغ في السلطة يتم سده باحد الخونه المتآمرين على وطنهم وتعترف به دول الحصار وترامب !! — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2017

واختتم السياسي الكويتي تغريداته قائلا:”الأمور لا تبشر بخير و الله يحفظ الكويت وقطر والايام حبلى بالمحن و الاحداث الكبرى و لا يمكن تقسيم الخليج الا بالاعمال المجنونه وتآمر دولي”

اللامور لا تبشر بخير و الله يحفظ الكويت وقطر والايام حبلى بالمحن و الاحداث الكبرى و لا يمكن تقسيم الخليج الا بالاعمال المجنونه وتآمر دولي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.