تسبب التصعيد السعودي الأخير ضد إيران وحزب الله وإعلان الحرب على لبنان، في انقسام بين أعضاء ومؤيدي جماعة “الإخوان” حول آرائهم ومع أي طرف سيقفون إذا قامت السعودية فعلا بضرب لبنان أو شجعت إسرائيل على ذلك، كما أكد حسن نصرالله زعيم حزب الله.

الدكتور “عزام التميمي” السياسي والأكاديمي الفلسطيني المحسوب على قيادات الإخوان والمقيم في لندن، يرى أنه يجب دعم حزب الله ضد الحلف “السعودي ـ الإسرائيلي” إذا قام بتوجيه ضربات ضد لبنان.

وأكد “التميمي” في مقاله المنشور بموقع (عربي 21) أنه رغم أن موقف حزب الله في لبنان من ثورات الربيع العربي، وخاصة ثورة سوريا، لم يكن مشرفا إلا أنه يجب دعم حزب الله إذا كان الطرف الآخر للحرب هو إسرائيل.

وقال “التميمي” في مقاله:”اختلفنا مع حزب الله بسبب مواقفه تلك، ونددنا بدفعه بمقاتليه إلى داخل سوريا، واعتبرنا ذلك انحرافا وتورطا لم يعد يستحق بسببه لا التعاطف ولا الدعم.”

وتابع “إننا اليوم نقف على مشارف تصعيد ربما يتحول في الأيام، إن لم يكن في الساعات، القادمة إلى حرب أخرى تشنها إسرائيل على لبنان بحجة ضرب حزب الله أو تقليم أظافره. والمذهل في الأمر أن المملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن سلمان هي التي تقف من وراء هذا التصعيد.

والأدلة على ذلك باتت كثيرة ويعضد بعضها بعضا، وكان من آخرها إجبار سعد الحريري على الاستقالة ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم الإيعاز إلى المواطنين السعوديين بمغادرة لبنان على الفور. ولا يستبعد أن تكون خطة الحرب في لبنان قد جرى التوافق عليها بين السعودية وإسرائيل، حينما زار محمد بن سلمان برفقة وفد سعودي إسرائيل سرا، حسبما ورد في تقارير كثيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية.”

وأعلن “التميمي” دعمه لحزب الله في حالة دخوله حرب مع إسرائيل قائلا:”إذا كنا قد اختلفنا مع حزب الله حول الموقف من الربيع العربي، فإننا لا يجوز لنا إذا اعتدت إسرائيل على لبنان إلا أن نقف مع لبنان كله، بسنته وشيعته، بمسلميه ومسيحييه ودروزه.

وأي حرب تشنها إسرائيل على أي جزء من الوطن العربي هي حرب على العروبة والإسلام جميعا. ولا يمكن بحال مهما اختلفنا مع حزب الله أو حتى مع إيران، أن نقف مع إسرائيل في أي نزاع بينها وبينهما. وإذا ثبت فعلا تواطؤ السعودية مع إسرائيل، فلا ينبغي أن يتردد عربي أو مسلم في التنديد بهذه السياسة دون تحفظ.”

مقال “التميمي” عارضه سياسيون آخرون محسوبون على قيادات الإخوان أيضا، الأمر الذي أظهر أفراد الجماعة بحالة من تشتت الرأي وانقسام الموقف تجاه الأزمة في لبنان.

الدكتور إبراهيم حمامي، الفلسطيني الباحث في الشؤون السياسية، رفض “مقالة” عزام التميمي شكلا وموضوعا.

وغرد “الحمامي” ردا على مقال “التميمي” بقوله:”لا والله يا دكتور لا نقف مع مجرم ضد مجرم اخر… وان كانت “إسرائيل” اغتصبت وقتلت وشردت فقد فعل حزب الله ذلك وأكثر ولن تشفع له الشعارات المهترئة ولا العمائم البالية… لا نقول إلا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين”

لا والله يا دكتور لا نقف مع مجرم ضد مجرم اخر…

وان كانت "إسرائيل" اغتصبت وقتلت وشردت فقد فعل حزب الله ذلك وأكثر ولن تشفع له الشعارات المهترئة ولا العمائم البالية…

لا نقول إلا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين https://t.co/1QvJzOr571 — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) November 11, 2017

وانتقد عدد كبير من النشطاء أيضا مقال “التميمي” الذي يدعو فيه لدعم حزب الله واعتبروه “كارثة”.

الله لايعطيك العافيه على هذا المقال والله ان حزب الله قتل من المسلمين السنه أكثر مما قتلت إسرائيل ومع ذلك لانقف مع إسرائيل ولكن نقول اللهم إضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين.

للأسف #عزام_التميمي بوصلتك خطأ نتمنى أن تصححها — bonaief anezi (@bonaief) November 11, 2017

والله يا دكتور ماكتبته كارثة وليس رأي لو أن هذا المقال كان في سنة 2010 لكان قابل للنقاش ولكن بعد الذي حصل لأهلنا في سوريا والعراق ولبنان نقول اللهم سلط الظالمين على الظالمين — Abdullah Farhan (@aafq1971) November 11, 2017

يعني الدم السوري مجرد رأي عندك ! اللعنة على حزب الله وعلى من سيقف مع حزب الله وعلى من سيتعاطف مع حزب الله ، اكشفوا أقنعتكم وخفايا سرائركم يا متثقفين — ماجد عبدالنور (@majed_abdalnoor) November 11, 2017

هل صار الذبح والقتل والاغتصاب والتشريد اختلاف في وجهات النظر !

من يقتل السوريين والعراقيين لن يساعد فلسطينيين — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) November 11, 2017

أسفًا عليك يا Azzam Tamimi كنا نظنك واعيًا مؤمنًا تعلم العدو من الصديق !! ولكن حين نرى اليوم واحدًا مثلك ينساق وراء الدجال الأصغر حسن نصر اللات لن نستغرب أن ينساق أمثالك غدًا وراء الدجال الأكبر . أصبحت عقولكم بحاجة للتطهير سبع مرات إحداهن بالتراب وربما إيمانكم كذلك اللهم لا تفتنا — خالد سعيد كوكي (@khaled_koki1) November 11, 2017

واتهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله السعودية باختطاف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، وندد بما وصفه “التدخل السعودي في الشأن اللبناني وتصرفها المهين بحق الحريري”

وقال “نصرالله” في خطاب متلفز له أمس، الجمعة بمناسبة ما يسمى “ذكرى أربعين الإمام الحسين”، إن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن المملكة العربية السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان، مضيفا ” أنا لا أتحدث عن تحليل بل أتحدث عن معلومات”.

وتابع “نصرالله” في خطابه، أن السعودية قد أعلنت الحرب على لبنان وحزب الله، واتهم السعودية بتحريض الدول العربية، وخاصة الخليجية، على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لبنان.

وقال إن “الأخطر، ولكنه لا يخيفنا بالتأكيد، هو تحريض إسرائيل على ضرب لبنان، أنا لا أتحدث عن تحليل بل أتحدث عن معلومات”. مضيفا: “السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان ومستعدة أن تقدم مقابل ذلك عشرات مليارات الدولارات”.