أكثر من 12 مليون مواطن سعودي سجلوا في البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة لدعم المواطنين تحت عنوان “حساب المواطن” طمعا في دعم الدولة، ولكن لم يكن أحد يعلم الأمر هو لعبة و”فخ” من “ابن سلمان” لحصر أموال السعوديين ومن ثم “حلبهم”.

وتساءل كثير من المغردين السعوديين على موقع تويتر عن موعد صرف مبالغ الدعم المستحقة لنحو 12 مليون مواطن ومواطنة سجلوا في برنامج “حساب المواطن” بعد أن أكدت تقارير سابقة عدة على أن عملية الصرف ستتم خلال أواخر أكتوبر الماضي أو مطلع نوفمبر الجاري، ولكن شيئا لم يحدث.

ليأتي الجواب على تساؤلاتهم من أحد المواطنين، الذي أعلن أن الغرض من #حساب_المواطن هو حصر الممتلكات وتكوين قاعدة بيانات مالية للمواطنين بهدف “حلبهم”.

وكشف هذا المواطن الذي سجل بيانته في البرنامج الحكومي المذكور، أنه تفاجئ بعد الكشف عن أرصدته بأنهم يطالبونه بدفع الزكاة وإلا غرامة بدلا من الدعم الذي كان ينتظره والذي سجل بيانته في البرنامج لأجله.

الغرض من #حساب_المواطن

حصر الممتلكات وتكوين قاعدة بيانات مالية للمواطنين بهدف حلبهم.

أحد الذين سجلوا فيه تفاجئ بأنهم يطالبونه بدفع الزكاة وإلا غرامة.

يعني حتدفع حتدفع. pic.twitter.com/wwpQu7iiQR — كشكول (@coluche_ar) November 11, 2017

وعبر النشطاء عن سخطهم من قرارات الحكومة التي لم تكتفي بتدمير الشعب السعودي ونهب ثرواته وتضخم نسب البطالة والفقر، بل أيضا تريد “حلب” ما تبقى من القليل لدى السعوديين، ليحقق ولي العهد حلمه بأن يصبح أغنى رجل في التاريخ.

حرمو المواطنين من الوظايف تبيهم يعطونهم فلوس ببلاش👆حتى لو دفعو الف ريال للمواطن راح يرجعونه عشرة الاف بأي طريقه حافز اكبر دليل ع خبثهم — جٓسْت خــــالــد ►╚ (@Lonelyone9) November 11, 2017

😂😂لا وابشركم يبي يرسل لكم "تعداد سكاني" كغطاء

وهو يجمع معلوماتكم الحقيقية

كم سيارة عندك وكم غرفة في بيتك

وكم مساحته

وعينك ماتشوف الا اللهط والبلع — history seeker (@history_seeker) November 11, 2017

بعض النشطاء رأى أن هذا الأمر عادي وأن الحكومة تطالب الرجل بدفع الزكاة الذي هو ركن من أركان الإسلام.

ي حمقى وهل عدم تسجيله في حساب المواطن يعفيه من ركن من أركان الإسلام ؟ — عَــــاْدِلٓ (@AdelJuve86) November 11, 2017

الزكاة ركن من اركان الاسلام ايه المهرج الوقح انت وياه !!

يجب على كل مسلم دفعها

نحن الشعب فخورين بهذا النظام الذي يوضح الزكاة المقررة على كل من لديه ثروة حيوانية ومن يتهرب عن دفع الزكاة يجب ان يحاسب#السعودية #الزكاة_ركن_من_أركان_الإسلام — سارق عبرة 🇸🇦 (@retweetalkhaliz) November 11, 2017

آخرون ردوا على هؤلاء بأن “ابن سلمان” ليس هدفه هو جمع الزكاة وإيصالها لمستحقيها من الفقراء، بل يريد ملأ خزائنه لدعم مخططاته في اليمن ولبنان ودفع “الجزية” لترامب.

ابن سعود يريد من الشعب المتسعود أن لا يدفع الزكاة لاقرباءه أو جيرانه الفقراء وأن يدفعها له حتى يدعم بها مليشيات الحشد الشيعي في العراق — عبدالكريم الناصر (@Abdulkarim496) November 11, 2017

لذلك، فكل من سجل في حساب المواطن هذا أُحَيْمِقٌ غبي. لم أسترِح لهذه الفكرة، فقد أحسست أنها فكرةٌ شيطانية خبيثة — abu abedallah (@AAbedallah) November 11, 2017

كنا نقوله

ان احد اهدافه يكون حصر مالي وجرد دقيق للمواطنين باسهل طريقة — إينشتاين #مهاجم صريح (@gh_3661) November 11, 2017

حساب المواطن مثل السراب الذي يطارده الضمآن .

لاهو حقيقه ولاهو وجده وشرب . — بن عجلان (@pn_ajlan_) November 11, 2017

وكان برنامج حساب المواطن قد بدأ اعتباراً من يوم 23 أكتوبرالماضي في ربط الحسابات البنكية لكافة أرباب الأسر، والتابعين المسجلين به سابقاً.

وبدأت عملية ربط الحسابات البنكية للمستحقين من خلال رسالة نصية على الهواتف الجوالة (SMS) تم إرسالها إلى عدد من المتقدمين على حساب البرنامج، تفيد بأنه تم التحقق من حساباتهم البنكية، وربطها بطلباتهم في البرنامج.

وبحسب السلطات السعودية تشمل الفئات المستهدفة التي ستخضع لبرنامج حساب المواطن، خمس فئات كما حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممن سيشملهم البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائياً دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهم الأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، والأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية.