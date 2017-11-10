علمت “وطن” من مصادر مطلعة، أن أكثر من 150 رجل أعمال تونسي، يستعدون لزيارة العاصمة القطرية، الدوحة، ضمن جهود تقوم بها أوساط قطرية وتونسية من أجل إنجاح زيارة عمل رسمية يؤديها هذا الوفد مطلع الأسبوع القادم.

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد التونسي برئاسة وزير التجارة عمر الباهي، العديد من المسؤولين ورجال الأعمال في قطر لبحث فرص التصدير الواعدة التي تتوفر عليها السوق القطرية في أكثر من مجال.

وتأتي هذه الزيارة تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية وبتنظيم مشترك بين وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات وسفارة قطر بتونس، وفق بلاغ لوزارة التجارة. وهي تتمة للجهود المبذولة بين البلدين في إطار تطوير التعاون التجاري الذي عرف انتعاشة قصوى خلال الفترة الماضية ومن المنتظر أن يزيد التعاون بشكل ملحوظ في الفترة القادمة.