أخبر مدير الأمن السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب محققي الكونجرس بأن شخصاً أجنبياً عرض عليه إرسال خمس نساء لغرفة ترامب بالفندق أثناء زيارته لموسكو في نوفمبر 2013.وفقَ ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”

وقال كيث شيلر للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، إنه رفض العرض من الرجل الذي يبدو أنه كان روسياً أو أوكرانياً، حسبما أفاد شخصان مطلعان على المناقشة، ورفض شيلر سريعا ما بدا أنه إشارة إلى جلب عاهرات لترامب، وفقا لما قالت المصادر، وقال لصاحب العرض إنهم ليسوا مهتمين بهذا.

وجاء هذا العرض في نهاية لقاء حضره شيلر أثناء تواجده مع ترامب في رحلته إلى موسكو عام 2013 لحضور المسابقة السنوية لاختيار ملكة جمال الكون، التي تم إعداداها من قبل شركة يملكها ترامب.

وكانت تلك الرحلة إلى موسكو من أهم ما ورد في ملف ترامب الشهير، الذي موله الديمقراطيون خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وزعم أن ترامب تعامل مع عاهرات في ذلك الوقت بموسكو، الأمر الذي نفاه ترامب بشدة.