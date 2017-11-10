عبرت الاميرة السعودية نوف بنت عبد الله عن حزنها الشديد بعد إلقاء القبض على شقيقيها الأمير متعب بن عبد الله واخيه تركي من قبل ولي العهد محمد بن سلمان بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وقالت “بنت عبالله” في تدوينات لهاعبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في أول تعليق لها على الامر مستذكرة ذكريات سابقة مع الامير “متعب”: “من قبل ١١ سنة أخذ القلم وخط كلماته على هذا الدفتر عند زيارته لوالدتي ( عمته) رحمها الله حفظك الله يالشهم الكريم . ويا أخي الغالي #متعب_بن_عبدالله”.

من قبل ١١ سنة أخذ القلم وخط كلماته على هذا الدفتر عند زيارته لوالدتي ( عمته) رحمها الله حفظك الله يالشهم الكريم . ويا أخي الغالي#متعب_بن_عبدالله pic.twitter.com/litoQs3d07 — نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود (@Ksanouf) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

كما نشرت صورة لأخيها الأمير تركي بن عبد الله وعلقت عليها بالقول: ” استودعك الله الذي لاتضيع ودائعه “.

استودعك الله الذي لاتضيع ودائعه . pic.twitter.com/PpKDxWDfUR — نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود (@Ksanouf) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأردفت “بنت عبدالله” معبرة عن مشاعرها تجاه الامر بأبيات شعرية قائلة: “على مـاذا اتفقنا يا فُؤادي ؟ إذا ضاقت عليك فمن تنادي ؟ تنادي الله .. خلَّاق البرايا تنادي من ينادي ” يا عبادي “.

على مـاذا اتفقنا يا فُؤادي ؟

إذا ضاقت عليك فمن تنادي ؟

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تنادي الله .. خلَّاق البرايا

تنادي من ينادي ” يا عبادي “ — نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود (@Ksanouf) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أنه استكمالاً لحلقات الإعتقال التي شنت السبت الماضي اعتقلت الأجهزة الأمنية في السعودية، ليلة السبت/الأحد، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتهم فساد طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين والحاليين فيالسعودية.

والأمير تركي هو شقيق الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الذي تم عزله واعتقاله هو أيضاً. وتركي ومتعب هما ابناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود.

والأمير متعب هو ثالث أكبر أبناء العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. من مواليد (12 أكتوبر 1953)، وهو وزير الحرس الوطني السعودي وعضو بمجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة العربية السعودية.

تدرج الأمير متعب بن عبد الله في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة عميد. ثم التحق بكلية القيادة والأركان في الرياض وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، ثم ترقى إلى رتبة لواء.

في عام 1983 أصدر عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني آنذاك أمراً بتعيين العقيد متعب بن عبد الله قائداً لكلية الملك خالد العسكرية.

وبتاريخ 17 رجب 1434هـ الموافق 27 مايو 2013 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم «وزارة الحرس الوطني» وتعيين الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني ، وعرف عن الامير متعب خدمته الصادقة للقطاع العسكري حيث ارتبط إسمه بالحرس الوطني ومساهمته العدة لنقل وزارة الحرس الوطني للصفوف العسكرية الاولى والمتقدمة بالعالم.

أما الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (21 أكتوبر 1972 -) كان أمير منطقة الرياض، وهو الابن السابع من أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

عَمل قائد السرب 92 المقاتل بجناح الطيران الثالث بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية على طائرة إف 15 المقاتلة.

قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين العلم الأحمر والأخضر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010

عمل في عدد من القواعد الجوية بالمملكة وشارك في حرب درع الجنوب وعدة تمارين جوية داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وحصل على دورة متقدمة في الاستخبارات الدفاعية العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتاريخ 4 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 14 فبراير 2013 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيينه نائباً لأمير منطقة الرياض بمرتبة وزير. وفي 14 مايو 2014 صدر أمر ملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة الرياض.

وبعد عامين، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي بإعفائه من منصب أمير منطقة الرياض.