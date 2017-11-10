بعد ساعات فقط من إعلان قناة“MBC” استبدال نوال الكويتية بأحلام في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس″، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم، في مقابلة لنوال مع برنامج “آي تي” بالعربي، الذي كانت تعرضه “MBC”، تتحدث فيه الفنانة الكويتية نوال عن موقفها من المشاركة في لجان تحكيم برامج المواهب.

وردا على سؤال عما إذا كانت توافق على الحلول محل أحلام في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol، أجابت بالنفي وقالت: “لا ما رح أكون مكانها”. وعما إذا كانت تقبل العمل مع الفنانة الإماراتية قالت: “جنبها ما عندي مشكل، هذا شغل”.

وكانت مجموعة mbc قد علقت على استبعاد أحلام من لجنة تحكيم “ذا فويس” وقالت: “طرأ تعديل على هوية النجوم–المدرِّبين في الموسم الرابع من البرنامج العالمي the Voice بصيغته العربية على MBC1 وMBC مصر، حلّت بموجبه الفنانة نوال الكويتية مكان الفنانة أحلام. ويعمل فريق الإنتاج في MBC حالياً على إتمام التعديلات اللوجستية والفنية والتقنية الناجمة عن هذا التبديل”.

http://bit.ly/2yNDuoiوجاء قرار إستبعاد أحلام عن برنامج “ذا فويس”، بحسب تغريدات أحلام، على خلفية تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” كتبت فيها ” الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه”، وذلك على أثر طرح أغنية جديدة بعنوان “قولوا لقطر” والتي أدّاها مجموعة من مطربي الخليج وهاجموا فيها دولة قطر.

من جانبها، ردت الفنانة الإماراتية أحلام، على قرار قناة MBC استبعادها من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” في موسمه الرابع، والتعاقد مع الفنانة نوال الكويتية، بدلاً منها.

ونشرت “الملكة” تغريدةً على حسابها الرسميّ في “تويتر” وقالت: “#mbc محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الاول والدعم الكبير لـ #احلام فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً”.