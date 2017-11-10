أكد الدكتور محمد الجوادي أستاذ التاريخ والسياسي المصري المعروف، أن التدخل السعودي في الشأن اللبناني والتحكم فيه خاصة بعد إجبار سعد الحريري على الاستقالة، يهدف إلى إبادة أهل السنة والجماعة في لبنان، بزعم محاربة حزب الله وإيران.

وقال “الجوادي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” قاصدا التدخل السعودي بسياسة لبنان الداخلية:”ليست ايران ولا حزب الله هى الهدف من الحرب على #حزب_الله وإنما الهدف هو إبادة أهل السنة والجماعة في لبنان بالنيران الصديقة قبل نار حزب الله والادلة على هذا كثيرة جدا”.

ليست ايران ولا حزب الله هى الهدف من الحرب على #حزب_الله

وإنما الهدف هو إبادة أهل السنة والجماعة في لبنان بالنيران الصديقة قبل نار حزب الله

والادلة على هذا كثيرة جدا — د . محمد الجوادي (@GwadyM) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وأوضح “ليس للبنان الآن أية أزمة مع حزب الله لكن العكس هو الصحيح فالرئيس والحكومة متوافقان معه واللبنانيون السنة يرون (بأسف )ان حزب الله أوفي بتعهداته مع العلويين وبشار بينما كان عادل الجبير وسلفه يخونان اهل السنة بكل أريحية ويبيعونهم بلاثمن ويخذلونهم في السر والعلن “.

ليس للبنان الآن أية أزمة مع حزب الله لكن العكس هو الصحيح فالرئيس والحكومة متوافقان معه

واللبنانيون السنة يرون (بأسف )ان حزب الله أوفي بتعهداته مع العلويين وبشار بينما كان عادل الجبير وسلفه يخونان اهل السنة بكل أريحية ويبيعونهم بلاثمن ويخذلونهم في السر والعلن #أبو التاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وتابع مستنكرا “ظل الارثوذكس في لبنان يسألون أنفسهم لماذا يميل السعوديون للمارون هذا الميل ؟ ظلوا حياري بين تفسيرات دنيوية كثيرة حتى جاءتهم الاجابة من قراءة مجموعةتصريحات الجبير : السعوديون الحاليون ضد من يتعايش مع اهل السنة :الاخوان والماتريدية والاشاعرة ومع من يجاهرهم بالعداء”.

ظل الارثوذكس في لبنان يسألون أنفسهم لماذا يميل السعوديون للمارون هذا الميل ؟ ظلوا حياري بين تفسيرات دنيوية كثيرة حتى جاءتهم الاجابة من قراءة مجموعةتصريحات الجبير :

السعوديون الحاليون ضد من يتعايش مع اهل السنة :الاخوان والماتريدية والاشاعرة ومع من يجاهرهم بالعداء#ابوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

واختتم “الجوادي” تصريحاته بالقول:”بدأ المارون وبقية الكاثوليك في لبنان يعيدون النظر في توافقاتهم السابقة مع السعوديين بعد ان اكتشفوا انهم لم يكونوا فرس الرهان وانما كانوا حصان طروادة !”.

بدأ المارون وبقية الكاثوليك في لبنان يعيدون النظر في توافقاتهم السابقة مع السعوديين بعد ان اكتشفوا انهم لم يكونوا فرس الرهان وانما كانوا حصان طروادة !#أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن السعودية، التي لطالما قدمت نفسها على أنها راعية أهل اسُنة في العالم، والتي تصف ملكها بـ”خادم الحرمين”، تضع الآن كل سني لبناني في حالة ذهول وضياع، نتيجة تعاملها مع سعد الحريري (الذي يعد الممثل للسنة في الحكومة) بهذه الطريقة المهينة.

لهذا أصبح مقر المفتي في بيروت، على مدى الأيام الماضية، بمثابة ملجأ لكل من يحمل سؤال: ما الذي يجري وماذا سيحدث مع #الحريري، والمفتي نفسه لا يعلم.

وأجبر النظام السعودي رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري على الاستقالة من منصبه منذ أيام في ظروف غامضة، بحسب سياسيون أكدوا وضع “الحريري” تحت الإقامة الجبرية أيضا.

رفض وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير،أمس نفي أو تأكيد وجود تعاون بين بلاده وإسرائيل ضد حزب الله في لبنان، موضحا أنه “لا يمكنه التعليق على الشائعات”.

وفي مقابلة مع مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال الجبير إن حزب الله “اختطف النظام في لبنان ويقوم بنشر نفوذ خبيث في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.