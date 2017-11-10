استنكرت الإعلامية البارزة والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، السياسات التي يتبعها النظام السعودي بالمنطقة والتي أججت الصراعات وأشعلت الفتن بين الدول، مشيرة إلى أن السعودية اتجهت لإعلان الحرب على لبنان بعد فشلها في حصار قطر.

وقالت غادة عويس في منشور بصفحتها الرسمية عبر “فيس بوك” رصدته (وطن) معلقة على تدمير السعودية لليمن وتزعمها لحصار قطر في إشارة لـ”ابن سلمان”: “شن حربا في اليمن فشل فحاصر اليمنيين .. شن حصارا على قطر فشل فيحارب لبنان”.

كما طالبت في منشور آخر السعودية وحلفاءها بالبعد عن لبنان وعدم إدخالها بدائرة الصراع هي الأخرى، ودونت “وبعدين مع الصراع السعودي الايراني!!! حللو عن لبنان”.

واتهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله السعودية باختطاف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، وندد بما وصفه “التدخل السعودي في الشأن اللبناني وتصرفها المهين بحق الحريري”

وقال “نصرالله” في خطاب متلفز له اليوم، الجمعة بمناسبة ما يسمى “ذكرى أربعين الإمام الحسين”، إن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن المملكة العربية السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان، مضيفا ” أنا لا أتحدث عن تحليل بل أتحدث عن معلومات”.

وتابع “نصرالله” في خطابه، أن السعودية قد أعلنت الحرب على لبنان وحزب الله، واتهم السعودية بتحريض الدول العربية، وخاصة الخليجية، على اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لبنان.

وقال إن “الأخطر، ولكنه لا يخيفنا بالتأكيد، هو تحريض إسرائيل على ضرب لبنان، أنا لا أتحدث عن تحليل بل أتحدث عن معلومات”. مضيفا: “السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان ومستعدة أن تقدم مقابل ذلك عشرات مليارات الدولارات”.

وخرج وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم، الجمعة، ليأكد أن بلاده تدعم استقلال لبنان وتحترم رئيس وزرائه المستقيل سعد الحريري كشريك قوي، وذلك على إثر التصريحات التي ألمحت فيها السعودية لإعلان الحرب على لبنان بزعم محاربة حزب الله وإيران.