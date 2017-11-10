طرح الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، عدة تساؤلات بشأن التصعيد السعودي وتصريحاته التي حوت (نبرة إعلان الحرب على لبنان) بزعم محاربة حزب الله وإيران.

وتساءل “ريان” في تغريدة له عبر صفحته بتويتر رصدتها (وطن):”سؤال مشروع : ما هي الأجواء التي ستدخلها المقاتلات السعودية لضرب حزب الله؟ موافقة اسرائيل على دخول المقاتلات السعودية أجوائها تعتبر اعلان حرب إسرائيلية على لبنان ،كما وان تحليقها فوق الأجواء السورية مستحيل في وجودالصواريخ الروسية S400 ؟”.

سؤال مشروع : ما هي الأجواء التي ستدخلها المقاتلات السعودية لضرب حزب الله؟ موافقة اسرائيل على دخول المقاتلات السعوديةأجوائها تعتبر اعلان حرب إسرائيلية على لبنان ،كما وان تحليقها فوق الأجواء السورية مستحيل في وجودالصواريخ الروسية S400 ؟ #السعودية #لبنان #سوريا — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي توقع لاندلاع حرب سعودية وشيكة ضد لبنان، قال مذيع الجزيرة: “تصريحات، وتصريحات مضادة بين #السعودية وايران ،ودول عديدة طلبت من رعاياها مغادرة لبنان فورا، فهل تتوقع حربا على ايران ، ام تتوقع حربا وشيكة على لبنان؟”.

تصريحات ، وتصريحات مضادة بين #السعودية وايران ،ودول عديدة طلبت من رعاياها مغادرة لبنان فورا، فهل تتوقع حربا على ايران ، ام تتوقع حربا وشيكة على لبنان؟ #الخليج #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأوضح جمال ريان: “كي لا ننسى: هل الحرب على حزب الله في لبنان وسوريا وقصقصة نفوذ ايران قرارات اتخذها الاجتماع الذي عقد في واشنطن أواخر الشهر الماضي لقادة أركان بعض الجيوش العربية #مصر و #الأردن و #السعودية و #الإمارات وإسرائيل ،الايام القادمة حبلى بالتطورات”.

كي لا ننسى : هل الحرب على حزب الله في لبنان وسوريا وقصقصة نفوذ ايران قرارات اتخذها الاجتماع الذي عقد في واشنطن أواخر الشهر الماضي لقادة أركان بعض الجيوش العربية #مصر و #الأردن و #السعودية و #الإمارات وإسرائيل ،الايام القادمة حبلى بالتطورات #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وأعلن “ريان” أنه لا يدعم إيران ضد السعودية، مضيفا “ولكنني صحفي أطرح تساؤلات مشروعة ،لنفرض أن السعودية تحالفت سرا مع اسرائيل لضرب حزب الله ،وحلقت مقاتلاتها وعليها العلم الاسرائيلي ،ما هو الضامن ان حزب الله لا يملك صواريخ مضادة مثل S400 حصل عليها من سوريا ؟”.

لست مع ايران ضد السعودية ،ولكنني صحفي اطرح تساؤلات مشروعة ،لنفرض ان السعودية تحالفت سرا مع اسرائيل لضرب حزب الله ،وحلقت مقاتلاتها وعليها العلم الاسرائيلي ،ما هو الضامن ان حزب الله لا يملك صواريخ مضادة مثل S400 حصل عليها من سوريا ؟ — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وعن موقف الدول الخليجية إذا اندلعت حرب بالفعل، قال جمال ريان “#قطر و #عمان و #الكويت دول خليجية صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان لكنها عاقلة وحكيمة ، يستحيل انضمامها لاي جهة كانت حال اندلاع حرب ضد ايران ،ستبقى الدول الثلاث على الحياد”.

#قطر و #عمان و #الكويت دول خليجية صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان لكنها عاقلة وحكيمة ، يستحيل انضمامها لاي جهة كانت حال اندلاع حرب ضد ايران ،ستبقى الدول الثلاث على الحياد #الخليج #السعودية #الامارات — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

واختتم “ريان” تغريداته مؤكدا: “إيران عدو للغرب لكنها عامل استقرار في الخليج. حزب الله عدو لإسرائيل لكنه عامل استقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي حال اندلاع حرب ضد إيران،ستنضم إلى ايران روسيا والهند والصين وتركيا والمفاجأة الكبرى ستكون انضمام مصر أيضا”.

إيران عدو للغرب لكنها عامل استقرار في الخليج. حزب الله عدو لإسرائيل لكنه عامل استقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي حال اندلاع حرب ضد إيران،ستنضم إلى ايران روسيا والهند والصين وتركيا والمفاجأة الكبرى ستكون انضمام مصر أيضا #الخليج #السعودية #مصر #الامارات #قطر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ومازال مكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل غير معروف، في ذات الوقت الذي طلبت فيه السعودية و3 دول خليجية أخرى من مواطنيها مغادرة لبنان.

وتساءلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، في تقرير لها، الخميس: “هل السعودية تدق طبول الحرب مع لبنان بعدما طلبت من مواطنيها مغادرته فورا”.

وذكرت المجلة أن التخوفات من صراع حتمى في لبنان وصلت إلى ذروتها، مشيرة إلى أن بقاء الحريري في الرياض يمكن أن يكون دون إرادته.

وكررت السعودية تهديدها لحزب الله وتتوعد بعمل عسكري ضده وأعلنت عليه الحرب السياسية بعدما أعلن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري استقالته من الرياض ونسب الأسباب الى إيران وحزب الله.

يشار إلى أن استقالة سعد الحريري، قبل أيام، جاءت في الفترة ذاتها التي أطلق فيها الحوثيون اليمنيون، المدعومين من إيران، صاروخا على الرياض، اعتبرته هذه الأخيرة “عدوانا عسكريا ومباشرا من النظام الإيراني وقد يرقى إلى عمل حرب”.ما جعل الكثير من المحللين يتنبأون بإمكانية وقوع حرب بين القوتين يكون لبنان مسرحا لها، خاصة وأن وزير الدولة السعودي، ثامر السبهان صرح هذا الأسبوع أن بلاده ستتعامل مع حكومة لبنان باعتبارها “حكومة إعلان حرب بسبب تأثير ميليشيات حزب الله على قرارات الحكومة”.