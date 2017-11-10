تعليقا على الأزمة الخليجية الأخيرة التي كادت أن تعصف بالمنطقة، قال الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن التاريخ سيخلد أسماء بعض الزعماء في هذه المرحلة الفيصلية وسيلعن آخرين.

وفي تغريدة عبر فيها عن حزنه وأسفه لما يحدث بالمنطقة، دون “القره داغي” وفقا لما رصدته (وطن) عبر صفحته بتويتر ما نصه:”تمر منطقة الخليج والشرق الأوسط بل والعالم أجمع بمرحلة مفصلية وسيُخَلِّد التاريخ بعض الزعماء وسيلعن البعض الآخر !”.

وأضاف: “اللهم من أراد المسلمين بخيرٍ فوفقه وثبِّت حكمه ومن أراد المسلمين بشرٍ فرُد كيده في نَحره وزلزل عرشه واجعل دائرة السوء تدور على من يحيكون المؤامرات !”.

تمر منطقة الخليج والشرق الأوسط بل والعالم أجمع بمرحلة مفصلية

وسيُخَلِّد التاريخ بعض الزعماء وسيلعن البعض الآخر !

اللهم من أراد المسلمين بخيرٍ فوفقه وثبِّت حكمه

ومن أراد المسلمين بشرٍ فرُد كيده في نَحره وزلزل عرشه

واجعل دائرة السوء تدور على من يحيكون المؤامرات ! — د. علي القره داغي (@aliqaradaghi) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته الانحيازية، غرد الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين:”ترمب همه الوحيد هو كيفية الحصول على الأموال لدفع ديون أمريكا، والطريق الأفضل لذلك هو إحداث المزيد من الفوضى بمنطقتنا ليستمر باستنزاف ثرواتنا!”.