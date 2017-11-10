قال حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، إنه اطلع على يحذر بأن أي “خطأ” في الخطة التي ينفذها في بدعمه لـ”ابن سلمان” ستكون نتائجه كارثية.

 

ودون “بدون ظل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مشيرا إلى النتائج التي ستلحق بالإمارات في حين فشل انقلاب في المملكة: “تقرير سري اطلعت عليه .. خطتنا في السعودية لا تحتمل أي خطأ وأي خطأ ستكون نتائجه كارثيه ولا نستبعد انتقام السعودية بتهديد قد يصل الى تفكك الامارات جميعها”.

 

وبالفعل كثيرا ما ثبتت صحة التسريبات التي ينشرها، حساب “بدون ظل” وهذا بشهادة النشطاء أيضا.

 

وكان “بدون ظل” قد توقع أيضا ما فعله الآن “ابن سلمان” مع الأمير متعب بن عبدالله، وغرد بتاريخ 21 يونيو الماضي ما نصه:”سمو الامير متعب بن عبدالله سيتم اعفائه من الحرس الوطني قريبا بعد ان تهداء الامور فالامير محمد بن سلمان لايريد ان يكون متعب مصدر قلق له”.

وكذلك كشف حساب “بدون ظل” منذ أيام، أن قوات إماراتية ترتدي ملابس عسكرية سعودية هي من تقوم بعملية حراسة فندق “الريتز كارلتون” الذي تم تحويله إلى ما يشبه السجن للأمراء والمسؤولين الذين اعتقلهم السبت الماضي بتهم الفساد.

 

وأشار “بدون ظل” إلى أن هذا الأمر تم بالتنسيق بين “ابن سلمان” و”ابن زايد” خشية أن يقوم الجنود داخل الفندق بتهريب الأمراء.

 

وأضاف أنه قد تتم الإطاحة قريبا بسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز هو الآخر من هيئة البيعة، وذلك بعد ملاحظة تحركات قوية له بعد اعتقال الأمراء ومقتل ابنه الأمير منصور في حادث سقوط الطائرة .