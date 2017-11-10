قال حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، إنه اطلع على تقرير حكومي إماراتي سري يحذر القيادة في الإمارات بأن أي “خطأ” في الخطة التي ينفذها محمد بن زايد في السعودية بدعمه لـ”ابن سلمان” ستكون نتائجه كارثية.

ودون “بدون ظل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مشيرا إلى النتائج التي ستلحق بالإمارات في حين فشل انقلاب محمد بن سلمان في المملكة: “تقرير سري اطلعت عليه .. خطتنا في السعودية لا تحتمل أي خطأ وأي خطأ ستكون نتائجه كارثيه ولا نستبعد انتقام السعودية بتهديد قد يصل الى تفكك الامارات جميعها”.

تقرير سري اطلعت عليه خطتنا في السعوديه

لاتحتمل اي خطأ واي خطأ ستكون نتائجه

كارثيه ولانستبعد انتقام السعوديه بتهديد

قد يصل الى تفكك الامارات جميعها — بدون ظل (@without__shadow) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وبالفعل كثيرا ما ثبتت صحة التسريبات التي ينشرها، حساب “بدون ظل” وهذا بشهادة النشطاء أيضا.

تابعت تغريدتك بخصوص بن نايف وصدقت وتابعتها بخصوص متعب وصدقت — قطر360 درجه (@qtr360) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان “بدون ظل” قد توقع أيضا ما فعله الآن “ابن سلمان” مع الأمير متعب بن عبدالله، وغرد بتاريخ 21 يونيو الماضي ما نصه:”سمو الامير متعب بن عبدالله سيتم اعفائه من الحرس الوطني قريبا بعد ان تهداء الامور فالامير محمد بن سلمان لايريد ان يكون متعب مصدر قلق له”.

سمو الامير متعب بن عبدالله سيتم اعفائه من الحرس الوطني قريبا بعد ان تهداء الامور فالامير محمد بن سلمان لايريد ان يكون متعب مصدر قلق له — بدون ظل (@without__shadow) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

وكذلك كشف حساب “بدون ظل” منذ أيام، أن قوات إماراتية ترتدي ملابس عسكرية سعودية هي من تقوم بعملية حراسة فندق “الريتز كارلتون” الذي تم تحويله إلى ما يشبه السجن للأمراء والمسؤولين الذين اعتقلهم النظام السعودي السبت الماضي بتهم الفساد.

وأشار “بدون ظل” إلى أن هذا الأمر تم بالتنسيق بين “ابن سلمان” و”ابن زايد” خشية أن يقوم الجنود داخل الفندق بتهريب الأمراء.

وأضاف أنه قد تتم الإطاحة قريبا بسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز هو الآخر من هيئة البيعة، وذلك بعد ملاحظة تحركات قوية له بعد اعتقال الأمراء ومقتل ابنه الأمير منصور في حادث سقوط الطائرة .