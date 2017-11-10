شن الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور هجوما عنيفا على ، وذلك على إثر إطلاق مجموعة من الفنانين الإماراتيين أغنية “” تطاولوا فيها على الامير .

 

وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#قولوا_ل_ أن المفلسين في #أبوظبي و # أطلقوا معركة الغناء ضدها .. فلا أرجو أن تفعل مثلهم”.

وأضاف في تغريدة اخرى مهاجما “ابن زايد”:”#قولوا_ل_قطر أنّ هذا أسود الوجه.. قبيح الفعل .. ذميم الخلق .. قاتل وفاجر ومجرم وعدو للإسلام والمسلمين”.

يشار إلى أنه في أكبر تصعيد “غنائي” ضد قطر، بثّت وسائل إعلام إماراتية أغنية بعنوان “قولوا لقطر”، هاجمت الحكومة القطرية، وهدّدتها بـ”الحرب”.

 

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر علي الخوار، أداها مجموعة من أبرز المطربين الإماراتيين، وهم: “حسين الجسمي، وميحد حمد، وعيضة المنهالي، وحمد العامري، وفايز السعيد، وعلي بن محمد، وأحمد الهرمي، وفؤاد عبد الواحد”.

 

واحتوت كلمات الأغنية على شتائم عديدة لقطر، وحاكمها الشيخ تميم بن حمد، ووالده حمد بن خليفة. إضافة إلى شتائم أخرى وجّهت للإعلامي عزمي بشارة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

 

وفي تهديد صريح لقطر، يقول المطرب حمد العامري في أحد مقاطع الأغنية: “اسلم يا بو خالد (محمد بن زايد) ورد كيد العدو، واحنا جنودك، وابشر بطيب الخبر، برجال زايد دك كل حصونهم، لا عاد تبقي منهم ولا تذر”.