شن الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي هجوما عنيفا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك على إثر إطلاق مجموعة من الفنانين الإماراتيين أغنية “قولوا لقطر” تطاولوا فيها على الامير تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#قولوا_ل_قطر أن المفلسين في #أبوظبي و #الرياض أطلقوا معركة الغناء ضدها .. فلا أرجو أن تفعل مثلهم”.

#قولوا_ل_قطر أن المفلسين في #أبوظبي و #الرياض أطلقوا معركة الغناء ضدها .. فلا أرجو أن تفعل مثلهم — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى مهاجما “ابن زايد”:”#قولوا_ل_قطر أنّ هذا أسود الوجه.. قبيح الفعل .. ذميم الخلق .. قاتل وفاجر ومجرم وعدو للإسلام والمسلمين”.

#قولوا_ل_قطر أنّ هذا أسود الوجه.. قبيح الفعل .. ذميم الخلق .. قاتل وفاجر ومجرم وعدو للإسلام والمسلمين pic.twitter.com/pQ9cCjQGpM — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أنه في أكبر تصعيد “غنائي” ضد قطر، بثّت وسائل إعلام إماراتية أغنية بعنوان “قولوا لقطر”، هاجمت الحكومة القطرية، وهدّدتها بـ”الحرب”.

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر علي الخوار، أداها مجموعة من أبرز المطربين الإماراتيين، وهم: “حسين الجسمي، وميحد حمد، وعيضة المنهالي، وحمد العامري، وفايز السعيد، وعلي بن محمد، وأحمد الهرمي، وفؤاد عبد الواحد”.

واحتوت كلمات الأغنية على شتائم عديدة لقطر، وحاكمها الشيخ تميم بن حمد، ووالده حمد بن خليفة. إضافة إلى شتائم أخرى وجّهت للإعلامي عزمي بشارة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

وفي تهديد صريح لقطر، يقول المطرب حمد العامري في أحد مقاطع الأغنية: “اسلم يا بو خالد (محمد بن زايد) ورد كيد العدو، واحنا جنودك، وابشر بطيب الخبر، برجال زايد دك كل حصونهم، لا عاد تبقي منهم ولا تذر”.