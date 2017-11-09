في قرار مفاجئ على غرار ومماثل لقرار سعودي، طالبت الكويت مواطنيها المتواجدين بلبنان إلى مغادرتها فورا وعدم السفر إليها.

وقالت وكالة الانباء الكويتية “كونا” في تدوينة على حسابها بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”:”الخارجية تطلب من الكويتيين المتواجدين في لبنان المغادرة فورا وتدعو إلى عدم السفر إلى هناك داعية إلى الاتصال بسفارة الكويت على هاتف الطوارئ 0096171171441 في حال الحاجة إلى أي مساعدة”.

الخارجية تطلب من الكويتيين المتواجدين في لبنان المغادرة فورا وتدعو إلى عدم السفر إلى هناك داعية إلى الاتصال بسفارة الكويت على هاتف الطوارئ 0096171171441 في حال الحاجة إلى أي مساعدة — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 9, 2017

وجاء هذا القرار بعد أقل من ساعة من قرار مماثل للسعودية دعت فيه رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

وفي بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نصحت الخارجية “المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية”.

وفور بيان الخارجية السعودية غرد الوزير السعودي ثامر السبهان على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً ” كل الاجراءات المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الامور لنصابها الطبيعي “.

كل الاجراآت المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشددحتى تعود الامور لنصابها الطبيعي — ثامر السبهان (@thamersas) November 9, 2017

وتشهد العلاقة السعودية اللبنانية توتراً شديداً عقب إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من العاصمة السعودية الرياض, واختفاءه بعدها الامر الذي أثار جدلاً واسعاً حول مصير الحريري.