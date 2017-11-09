رفض وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، نفي أو تأكيد وجود تعاون بين بلاده وإسرائيل ضد حزب الله في لبنان، موضحا أنه “لا يمكنه التعليق على الشائعات”.

وفي مقابلة مع مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال الجبير إن حزب الله “اختطف النظام في لبنان ويقوم بنشر نفوذ خبيث في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن العديد من الدول ترغب في صد حزب الله، رافضا في الوقت نفسه تأكيد أو نفي وجود تعاون إسرائيلي – سعودي ضد حزب الله، حسب موقع القناة الأمريكية على الإنترنت.

وتطرق الجبير إلى إيران مهاجما إياها، وقال: “ما أعرفه هو أن إيران دولة خارجة عن القانون.. وهي الدولة رقم 1 الراعية للإرهاب وتأوي الإرهابيين منذ التسعينات” مؤكدا أن علاقاتها مع تنظيم القاعدة قائمة منذ ذلك الوقت