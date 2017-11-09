سخر المتحدث السابق باسم الخارجية الامريكية آدم إيرلي، من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح المعارضة لتوجيه صربة عسكرية لإيران وحزب الله، مؤكدا بأن رأيه غير مهم.

وقال “إيرلي” خلال مقابلة مع أجرتها معه قناة “الجزيرة”: “اعتراض السيسي على توجيه ضربة عسكرية لحزب الله غير مهم فهو يعتمد على السعودية والإمارات للبقاء على قيد الحياة اقتصاديا وسياسيا”.

المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية: اعتراض السيسي على توجيه ضربة عسكرية لحزب الله غير مهم فهو يعتمد على #السعودية والإمارات للبقاء على قيد الحياة اقتصاديا وسياسيا pic.twitter.com/kbgGRR4qqT — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 9, 2017

يشار إلى أنه وتعقيبًا على تصاعد التوتر بين إيران والسعودية، دعا “السيسي”، إلى أن يتم التعامل مع أية مشكلة تتعلق بإيران وحليفتها جماعة “حزب الله” اللبنانية بـ”حذر”.

وقال خلال لقاء مع إعلاميين مصريين وأجانب، على هامش “منتدى شباب العالم”، المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية إن “مصر ضد الحرب، خاصة أن لها تجارب مريرة وصعبة مع الحروب”.

واستدرك بقوله: “أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا (مصر)، ويجب على الآخرين ألا يتدخلوا في شؤوننا، نطالب بعدم زيادة التوتر في المنطقة”.

وكان التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، قد اتهم إيران بـ”تزويد” الحوثيين بالصواريخ الباليستية، التي استهدف أحدها مطار الرياض، السبت الماضي.

واعتبر التحالف هذه الخطوة بمثابة “عدوان عسكري سافر ومباشر من قبل النظام الإيراني، قد يرقى لاعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة”.