في واقعة جديدة تعكس وتؤكد مدى إنحدار مستوى الذي وصل له الشيوخ والدعاة في المملكة العربية السعودية بعد أن باعوا الآخرة بالدنيا من اجل إرضاء حكامهم الفاسدين، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي يشبه فيه الملك سلمان بن عبد العزيز بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أبدى الداعية إعجابة بحملة الاعتقال التي ينفذها الملك سلمان ونجله قائلا: “المعروف أن عمر بن الخطاب وكان لديه الحزم وشديدا في الحق”، ليضيف بأن “هذا شبيه جدا لما فعله الملك سلمان مع أعداء هذه البلاد”.

وفي إشارة لما يحدث الآن، قال: “حتى في الداخل استخدم أسلوب الحزم..فهذه الرؤية تدل على أنه فيه حزم عمر بن الخطاب وشبه منه”.