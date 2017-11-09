أكد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة على أن مؤشرات تفكك المملكة العربية السعودية ظهرت اليوم، مشيرا إلى أن الدولة السعودية الاولى والثانية سقطت بفعل سوء التقدير والخلافات.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ما يحدث في السعودية له اثر مباشر على الكويت و العالم الاسلامي فللسعودية مكانه كبيرة لا نقبل ان تمس بأي اذى لكن تسارع الاحداث والكوارث يرعبنا”.

ما يحدث في السعودية له اثر مباشر على الكويت و العالم الاسلامي فللسعودية مكانه كبيرة لا نقبل ان تمس بأي اذى لكن تسارع الاحداث والكوارث يرعبنا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “كل الدراسات الاستراتيجية تحذر من تفكك دول الخليج في هذه المرحلة و لقد سقطت الدولة السعودية الاولى و الثانية بسبب سوء التقدير والخلافات”.

كل الدراسات الاستراتيجية تحذر من تفكك دول الخليج في هذه المرحله و لقد سقطت الدولة السعودية الاولى و الثانية بسبب سوء التقدير والخلافات — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 9, 2017

وشدد “الدويلة” على أنه بدأ يقتنع ” بضرورة اعداد دراسات للمستقبل اذا ادت الظروف الحالية لانهيار الدوله السعودية الثالثه فمن سيسد الفراغ وما هي تأثيراتها على الاقليم”.

بدات اقتنع بضرورة اعداد دراسات للمستقبل اذا ادت الظروف الحالية لانهيار الدوله السعودية الثالثه فمن سيسد الفراغ وما هي تأثيراتها على الاقليم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 9, 2017

واختتم تدويناته مؤكدا على ظهور مؤشرات انهيار السعودية: “تنبأت قبل اربع سنوات بتفكك السعودية في رسالة خاصة في قروب متخصص بالتنبؤ الاستراتيجي قام احدهم بتسريبها لاحقا دون اذن مني وظهرت مؤشراتها اليوم”.

تنبأت قبل اربع سنوات بتفكك السعوديةفي رسالة خاصة في قروب متخصص بالتنبؤ الاستراتيجي قام احدهم بتسريبها لاحقا دون اذن مني وظهرت مؤشراتها اليوم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 9, 2017

يأتي هذه في ظل فتح المملكة العربية السعودية جبهة قتال مع الحوثيين والمخلوع “صالح” في اليمن، مع عدم قدرتها على حسم المعركة منذ قرابة الثلاثة أعوام، مع تصاعد احتمالات اندلاع حرب بينها وبين إيران.

وترافق ذلك مع حملة الاعتقالات التي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال وهو ما يعكس حالة تفكك تشهدها أسرة “آل سعود” الحاكمة في ظل عدم القدرة على التنبؤ بأن من تم اعتقالهم ويتم مطاردتهم سييقومون برد فعل ما أم لا.