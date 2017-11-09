كشف الصحفي ومراسل هيئة البث الإسرائيلية، سيمون أران بان شركة “” هي من تتولى توفير احتياجات المعتقلين من مأكل ومشرب.

 

وقال “أران” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شركة بلاك واتر الأمريكية للحراسة والامن هي التى تتولى مسؤولية توفير جميع احتياجات الأمراء السعوديين المعتقلين- الطعام والشرب وغيرها”.

 

وكان “أران” قد أكد في تغريدة سابقة بأن “بلاك ووتر” هم من نفذوا حملة الاعتقالات بحق الامراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين.

 

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:”تقارير استخباراتية- شركة “Blackwater” الأمريكية هي التي قامت بحملة الأمراء السعوديين”.

 

يشار  إلى ان حملة الاعتقالات هذه بدأت مساء السبت وشملت عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم.

 

ولم تعلن رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائم أسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورجال أعمال بينهم الأمير وصالح كامل.

 

وتعتبر هذه الانباء تأكيدا لما كشفه حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” في شهر يوليو/تموز الماضي بأن قد فقد الثقة بأقرب الناس حوله، مؤكدا بأنه لجأ إلى استبدال حراسه الشخصيين بمرتزقة من “بلاك ووتر”.

 

وأضاف “العهد الجديد” مجيبا على تساؤل حول ما يعنيه هذا الأمر قائلا: “ماذا يعني استبدال بن سلمان لحراسه الشخصيين بمرتزقة بلاك ووتر؟ يعني أن بن زايد قد سيطر عليه تماما ومطلع على اسراره حتى تلك التي في غرفة نومه”.

 