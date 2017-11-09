كشف الصحفي ومراسل هيئة البث الإسرائيلية، سيمون أران بان شركة “بلاك ووتر” هي من تتولى توفير احتياجات الأمراء المعتقلين من مأكل ومشرب.

وقال “أران” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شركة بلاك واتر الأمريكية للحراسة والامن هي التى تتولى مسؤولية توفير جميع احتياجات الأمراء السعوديين المعتقلين- الطعام والشرب وغيرها”.

شركة بلاك واتر الأمريكية للحراسة والامن هي التى تتولى مسؤولية توفير جميع احتياجات الأمراء السعوديين المعتقلين- الطعام والشرب وغيرها. pic.twitter.com/GmvotWwGUs — שמעון ארן simon aran (@simonarann) November 9, 2017

وكان “أران” قد أكد في تغريدة سابقة بأن مرتزقة “بلاك ووتر” هم من نفذوا حملة الاعتقالات بحق الامراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:”تقارير استخباراتية- شركة “Blackwater” الأمريكية هي التي قامت بحملة اعتقالات الأمراء السعوديين”.

تقارير استخباراتية-

شركة "Blackwater" الأمريكية هي التي قامت بحملة اعتقالات الأمراء السعوديين. — שמעון ארן simon aran (@simonarann) November 8, 2017

يشار إلى ان حملة الاعتقالات هذه بدأت مساء السبت وشملت عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم.

ولم تعلن السعودية رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائم أسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورجال أعمال بينهم الأمير الوليد بن طلال وصالح كامل.

وتعتبر هذه الانباء تأكيدا لما كشفه حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” في شهر يوليو/تموز الماضي بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد فقد الثقة بأقرب الناس حوله، مؤكدا بأنه لجأ إلى استبدال حراسه الشخصيين بمرتزقة من “بلاك ووتر”.

معلومة هامة جدا

محمد بن سلمان فاقد الثقة بأقرب الناس حوله، وبسبب ذلك "قام باستبدال حراسه الشخصيين بمقاتلين من مرتزقة بلاك ووتر". — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 25, 2017

وأضاف “العهد الجديد” مجيبا على تساؤل حول ما يعنيه هذا الأمر قائلا: “ماذا يعني استبدال بن سلمان لحراسه الشخصيين بمرتزقة بلاك ووتر؟ يعني أن بن زايد قد سيطر عليه تماما ومطلع على اسراره حتى تلك التي في غرفة نومه”.