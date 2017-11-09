شنت الإعلامية القطرية الدكتورة إلهام بدر هجوما عنيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة وسفيرها في واشنطن يوسف العتيبة وذلك على إثر ما كشفه موقع “إنترسيبت” الأميركي عن وجود خطة لدى دولة الإمارات لشن هجوم على النظام المالي في قطر ومحاولة سرقة استضافتها كأس العالم 2022.

وقالت “بدر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لم يرَ العرب والمسلمون من نظام #الإمارات إلا الأذى والقذارة . كيان مقرف بنظامه وممثليه وداعميه”.

لم يرَ العرب والمسلمون من نظام #الإمارات إلا الأذى والقذارة .

كيان مقرف بنظامه وممثليه وداعميه . pic.twitter.com/IISijnQIQM — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) November 9, 2017

وحسب الموقع، فإن الحرب الاقتصادية التي خططت لها الإمارات ضد قطر شملت هجوما على العملة القطرية باستخدام أساليب للتلاعب بالسندات والمشتقات المالية، وزيادة ديون قطر عبر التحكم في منحنى العائدات وتقرير مستقبلها.

وتهدف الخطة الإماراتية التي وضعها بنك هافيلاند الخاص في لوكسمبورغ والمملوك لأسرة الممول البريطاني المثير للجدل ديفيد رولاند إلى دفع اقتصاد قطر للانهيار وتخفيض قيمة سنداتها المالية وزيادة تكلفتها الائتمانية، مما سيتسبب في خلق أزمة عملة تستنزف احتياطيات البلد النقدية.

وذكر الموقع أن أحد أهداف الخطة الإماراتية هو إجبار قطر على مشاركة استضافة كأس العالم 2022، وذلك من خلال شن حملة علاقات عامة للفت انتباه الفيفا إلى الوضع المالي المتردي بعد نجاح الشق المالي من الخطة، وبالتالي اتخاذ قرار بأن قطر لن تكون قادرة على بناء وتشييد المنشآت اللازمة للاستضافة.

وتم العثور على خطة لدولة الإمارات العربية المتحدة لشن حرب مالية ضد منافستها الخليجية في مجلد المهام من حساب بريد إلكتروني مملوك للعتيبة.

وقال اثنان من الخبراء الذين استعرضوا خطة الاعتراض إن الخطة التي تعرضها الوثيقة بعيدة المنال، ويبدو أنها وضعت من قبل شخص له خبرة قليلة أو لا خبرة له في الأسواق الائتمانية والعملات.

وحسب الموقع، فإن رولاند لطالما كانت لديه علاقات مع قيادة الإمارات، خاصة مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ويعمل البنك حاليا على إنشاء مؤسسة مالية جديدة بالتعاون مع صندوق الثروة السيادية في دولة الإمارات (مبادلة).

ووفقا للعقود والمراسلات التي حصلت عليها الإنترسيبت التي تحدد شروط الصفقة، فإن هذا المشروع منفصل عن عملية قطر، لكنه يعكس العلاقة الوثيقة بين البنك ودولة الإمارات.