دعت المملكة ، الخميس، رعاياها إلى مغادرة فوراً.

 

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

وفي بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نصحت الخارجية “المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية”.

 

وفور بيان الخارجية السعودية غرد الوزير السعودي على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً  ” كل الاجراءات المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الامور لنصابها الطبيعي “.

وتشهد العلاقة السعودية اللبنانية توتراً شديداً عقب إعلان رئيس الوزراء اللبناني استقالته من العاصمة السعودية , واختفاءه بعدها الامر الذي أثار جدلاً واسعاً حول مصير الحريري.

 