دعت المملكة العربية السعودية، الخميس، رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

#تصريح| نطلب من السعوديين مغادرة #لبنان في أقرب فرصة ممكنة — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 9, 2017

وفي بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نصحت الخارجية “المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية”.

ننصح المواطنين السعوديين بعدم السفر إلى #لبنان من أي وجهة دولية — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 9, 2017

وفور بيان الخارجية السعودية غرد الوزير السعودي ثامر السبهان على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً ” كل الاجراءات المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الامور لنصابها الطبيعي “.

كل الاجراآت المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشددحتى تعود الامور لنصابها الطبيعي — ثامر السبهان (@thamersas) November 9, 2017

وتشهد العلاقة السعودية اللبنانية توتراً شديداً عقب إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من العاصمة السعودية الرياض, واختفاءه بعدها الامر الذي أثار جدلاً واسعاً حول مصير الحريري.