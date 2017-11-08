نشرت المغنية الأسترالية سيا فورلر صورة عارية لها عبر موقع تويتر، ردا على ما بدا أنه محاولة من أحد مصوري المشاهير لبيع صور عارية لها.

ومن المعروف أن المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية تحيط حياتها، ومظهرها، بقدر كبير من السرية، فدائما ما تخفي وجهها تحت الأقنعة والشعر المستعار.

ونشرت سيا تغريدة بموقع تويتر بها صورة ضبابية لظهر امرأة عارية، وعبارة: “وفروا أموالكم، هذه مجانا. كل يوم هو عيد ميلاد مجيد!”.

وكان على الصورة علامة مائية من إحدى وكالات الصور، ورسالة تقول إن هناك 14 صورة أخرى للمغنية.

وقد يكون حديثها عن عيد الميلاد إشارة متعمدة إلى ألبومها الذي يحمل اسم “كل يوم هو عيد ميلاد”.

وكانت سيا قد أصدرت عددا من الأغنيات الفردية وتعاونت مع نجوم مثل دافيد غيتا وذا ويكند.

وتعد سيا أيضا واحدة من أنجح كتاب الأغاني في العالم، وكتبت كلمات أغنيات لنجوم مثل ريانا وبيونسيه وكاتي بيري وأديل.