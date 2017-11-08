علّقت الفنانة الإماراتية أحلام، على قرار قناة MBC استبعادها من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” في موسمه الرابع، والتعاقد مع الفنانة نوال الكويتية، بدلاً منها.

ونشرت “الملكة” تغريدةً على حسابها الرسميّ في “تويتر” وقالت: “#mbc محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الاول والدعم الكبير لـ #احلام فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً”.

#mbc محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الاول والدعم الكبير ل #احلام فشكراً على تقديركم لي دائماً وابداً 🌹🙏🏻♥️ pic.twitter.com/swOOPNgZqy — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 8, 2017

وعلّقت مجموعة mbc على استبعاد أحلام من لجنة تحكيم “ذا فويس” وقالت: “طرأ تعديل على هوية النجوم–المدرِّبين في الموسم الرابع من البرنامج العالمي the Voice بصيغته العربية على MBC1 وMBC مصر، حلّت بموجبه الفنانة نوال الكويتية مكان الفنانة أحلام. ويعمل فريق الإنتاج في MBC حالياً على إتمام التعديلات اللوجستية والفنية والتقنية الناجمة عن هذا التبديل”.

وجاء قرار إستبعاد أحلام عن برنامج “ذا فويس”، بحسب تغريدات أحلام، على خلفية تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” كتبت فيها ” الا ليت الفن يعود راقيا كما عهدناه”، وذلك على أثر طرح أغنية جديدة بعنوان “قولوا لقطر” والتي أدّاها مجموعة من مطربي الخليج وهاجموا فيها دولة قطر.

وعلى الرغم من ان احلام لم تهاجم الأغنية مباشرة أو تسيء لمغنيها، إلا انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل الذباب الإلكتروني، اتهموها ببيع وطنها والوقوف مع قطر ضده.

وعاودت “أحلام” للتغريد ردا على موجة الهجوم عليها، مؤكدة بأن ولاءها لوطنها الإمارات رغما عن أي حاقد أو كاره يشكك فيه.

وقالت في تدوينات لها عبر “تويتر”:” بلدي وان جارت علي عزيزهٌ وأهلي وان ظنوا عليّ كرامُ”.

وأضافت في تغريدة اخرى: “و لائي وانتمائي وحبي لبلدي #الامارات لن يستطيع اي حاقد او كاره ان يشكك به من ايّام #طار_الشر_يازايد الى هذا اليوم وللأبد مهما حاول الحاقدون من المهد الى اللحد اماراتية وولائي إمارتي وافتخر ونقطه ع السطر”.

يشار إلى انه في أكبر تصعيد “غنائي” ضد قطر، بثّت وسائل إعلام إماراتية أغنية بعنوان “قولوا لقطر”، هاجمت الحكومة القطرية، وهدّدتها بـ”الحرب”.

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر علي الخوار، أداها مجموعة من أبرز المطربين الإماراتيين، وهم: “حسين الجسمي، وميحد حمد، وعيضة المنهالي، وحمد العامري، وفايز السعيد، وعلي بن محمد، وأحمد الهرمي، وفؤاد عبد الواحد”.

واحتوت كلمات الأغنية على شتائم عديدة لقطر، وحاكمها الشيخ تميم بن حمد، ووالده حمد بن خليفة.

إضافة إلى شتائم أخرى وجّهت للإعلامي عزمي بشارة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

يذكر أيضا أن الفنانة “أحلام” متزوجة من رجل الأعمال القطري، سائق الراليات المعروف، مبارك الهاجري.