هاجم الإعلامي المؤيد للنظام المصريّ، أحمد موسى، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، واصفاً إيّاه بأنّه “إرهابي”. حسب زعمه

وادّعى “موسى” أنه ثبت بالدليل أن أبو تريكة شارك في تمويل جماعة الإخوان المسلمين، ومن أسماهم بـِ”العناصر الإرهابية التي قتلت شهداء الوطن”، وهو لا يفعل شيء إلا لعب كرة قدم فقط.

واستكر الاعلامي حملة التأييد الأخيرة للنجمّ “أبو تريكة”، والتي انطلقت بعد الفوز التاريخي لمنتخب مصري على منتخب الكونغو ووصوله لكأس العالم 2018 في روسيا، حيث نادى محبو النجم بعودته وإشراكه مع المنتخب في بطولة كأس العالم المقررة منتصف العام القادم حتى لو بصورة شرفية.