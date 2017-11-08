تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر اقتحام سيارة دفع رباعي كانت تقودها امراة سعودية محل ملابس في جدة.

وأظهر الفيديو اقتحام سيارة دفع رباعي محلاً للملابس، حيث حاول سائقٌ أن يخرجها من الباب والرجوع بها للخلف، بعد أن حطمت السيارة ابواب المحل.

يُشار إلى أنّه تم تسجيل عديد حوادث السير تسبب بها نسوة كُنّ يقدن سياراتهنّ، وذلك بعدما أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظراً على قيادة النساء للسيارات.

وكانت السعوديات قد دشن حملات على مدار سنوات للمطالبة بحقوقهن في قيادة السيارات، كما تعرضت بعض السعوديات للسجن بسبب تحديهن لقرار حظر قيادة السيارات حينها.