وجه الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان”، ، رسالة مباشرة لولي عهد أبو ظبي أكد فيها على أن خلاف معه شخصيا.

 

وقال “آل ثاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رسالة لسمو الشيخ محمد بن زايد : كتب شاعر ، غنى مطرب ، غرد مغرد ، قرقش قرقاش خلافنا معك أنت !!!”.

 

جاء ذلك على إثر إطلاق مجموعة من الفنانين الإماراتيين أغنية بعنوان: “” تطاولوا فيها على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، داعين فيها “ابن زايد” لمهاجمة قطر عسكريا.

 

يشار إلى أن الأغنية من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد, شارك في غنائها حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.

 

يشار أيضا إلى  أن سبب الأزمة الخليجية يعود إلى تأثيرات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، على آل سعود.

 

ورأى محللون أن العلاقة المتينة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و محمد بن زايد لها كل الأثر في التحولات بالسياسية الداخلية في وعلاقاتها الخارجية خاصة بدولة قطر.