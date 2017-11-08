وجه الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان”، سعود بن خالد آل ثاني، رسالة مباشرة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أكد فيها على أن خلاف قطر معه شخصيا.

وقال “آل ثاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رسالة لسمو الشيخ محمد بن زايد : كتب شاعر ، غنى مطرب ، غرد مغرد ، قرقش قرقاش خلافنا معك أنت !!!”.

رسالة لسمو الشيخ محمد بن زايد : كتب شاعر ، غنى مطرب ، غرد مغرد ، قرقش قرقاش خلافنا معك أنت !!! — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) November 7, 2017

جاء ذلك على إثر إطلاق مجموعة من الفنانين الإماراتيين أغنية بعنوان: “قولوا لقطر” تطاولوا فيها على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، داعين فيها “ابن زايد” لمهاجمة قطر عسكريا.

يشار إلى أن الأغنية من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد, شارك في غنائها حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.

يشار أيضا إلى أن سبب الأزمة الخليجية يعود إلى تأثيرات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.

ورأى محللون أن العلاقة المتينة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و محمد بن زايد لها كل الأثر في التحولات بالسياسية الداخلية في السعودية وعلاقاتها الخارجية خاصة بدولة قطر.