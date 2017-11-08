دعا حمزة بن لادن نجلُ زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن للانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في كلمة صوتية بثها تنظيم القاعدة: “أدعو المسلمين عامةً للانتقام من الأمريكان قتلة “الشيخ”، ولاسيما من الذين شاركوا في الجريمة الآثمة” في إشارة إلى عملية (أبوت آبات) التي قتل خلالها زعيم تنظيم القاعدة في 2 مايو عام 2011.

وجاء هذا التسجيل بعد أيّامٍ على كشف وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA”، عن وثائق جديدة بشأن مقتل “بن لادن”.

وظهر حمزة بن لادن ضمن الأشرطة المصورة التى بثتها وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبوع الماضي، والتي عثر عليها في منزل زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتله فى باكستان، أثناء زفافه وبحضور عددا من قيادات التنظيم.

وأضاف: “قولوا لأمريكا بأن سيوفنا تزداد في سوح النزال مضاء ستظل مشرعةً لقطع رقابكم ترجو من الرب الكريم عطاء”.