في تغريدة ساخرة التمس السياسي التونسي المعروف الدكتور محمد الهاشمي، العذر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخله في السياسة الداخلية للمملكة بشكل واضح، مشيرا أن “الغنائم” التي حصدها من الملك سلمان ونجله هي السبب وراء ذلك.. حسب تعبيره.

ودون “الهاشمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ترامب معذور في اهتمامه الكبير وتدخله الفاضح في الشؤون #السعودية فما غنمه من الملك سلمان ونجله في زيارته الأخيرة للرياض لا نظير له في التاريخ”.

ترامب معذور في اهتمامه الكبير وتدخله الفاضح في الشؤون #السعودية

فما غنمه من الملك سلمان ونجله في زيارته الأخيرة للرياض لا نظير له في التاريخ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) November 7, 2017

وفي دليل واضح على تدخله “الفج” بالشأن السعودي الداخلي، وفي إشارة إلى علمه المسبق بالأحداث الدائرة على الساحة السعودية الآن ووجود يد له فيما يحدث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه “ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وذلك في اول تعليق له على حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها الأخير وشملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وقال “ترامب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” الاثنين الماضي:” “لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، فهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه”.

وأضاف الرئيس الأمريكي في إشارة إلى الأمراء والشخصيات التي اعتقلها “ابن سلمان”: العشرات من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة ابتلعت ثروات البلاد على مدى سنوات.

وصدرت تصريحات “ترامب” المحابية للملك سلمان ونجله، حتى قبل بدء التحقيقات مع المتهمين بقضايا فساد، مما دفع نشطاء للتساءل “على أي أساس بنى “ترامب” اتهاماته ضد الموقوفين.

ويبدو أن “الغنائم” التي اقتنصها “ترامب” من النظام السعودي والتي بلغت مئات المليارات من الدولارات، هي الدافع وراء دعمه وتأييده لقرارات “ابن سلمان” دون تحقق أو تبين.