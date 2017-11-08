كشف حساب “كشكول” الشهير على “تويتر” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بنقل أعداد كبيرة من معتقلي سجن “الحائر” السياسي إلى سجون اخرى بهدف نقل من تم اعتقالهم من الأمراء والوزراء ورجال الاعمال إليه، وذلك لسهولة الدفاع عنه من الاقتحامات تحسبا لردود أفعال محتملة.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بلغني: نقل أعداد كبيرة من سجناء الحائر السياسي إلى سجون أخرى، يبدو أن الحائر سيكون محطة معتقلي لجنة الفساد الجدد. #بن_سلمان_يسرق_عيال_عمه”.

بلغني:

نقل أعداد كبيرة من سجناء الحاير السياسي إلى سجون أخرى، يبدو أن الحاير سيكون محطة معتقلي لجنة الفساد الجدد.#بن_سلمان_يسرق_عيال_عمه — كشكول (@coluche_ar) November 7, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى: ” الحائر مؤسس بطريقة تجعل الدفاع عنه سهل ضد الاقتحامات. أشبه ما يكون قلعة قديمة. ولا يمكن الوصول له إلا من جهة واحدة بسبب وعورة المنطقة”.

الحاير مؤسس بطريقة تجعل الدفاع عنه سهل ضد الاقتحامات.

أشبه ما يكون قلعة قديمة.

ولا يمكن الوصول له إلا من جهة واحدة بسبب وعورة المنطقة. — كشكول (@coluche_ar) November 8, 2017

يشار إلى أنه على خلفية إصدار الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت الماضي، أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم اتجاه المتورطين، وبعد توقيف 18 من الأمراء والوزراء السعوديين، أكدت وسائل الإعلام العالمية على تحوّل فندق “ريتز كارلتون” العالمي، الّذي يقع على طريق مكة- الرياض، إلى سجن للأمراء.

وكان فندق “ريتز كارلتون”، قام بعملية إخلاء من النزلاء بدأت من الساعة 11 ظهر السبت، أي قبل صدور الأوامر الملكية بعشر ساعات، وقبل موجة الإعتقالات، ما أثار الشكوك.

وفي وقت سابق، وضعت إدارة الفندق منشوراً في الفندق، أشارت فيه إلى أنّ “نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا، نودّ إحاطتكم أنّه يتعيّن علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، بأن يكون آخر موعد للمغادرة الليلة الساعة 11 مساء، ولن يتمّ تمديد أي طلبات للبقاء بسبب إجراءات أمنية مشدّدة”.