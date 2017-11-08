دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، السعودية للحذر من “قوة إيران وموقعها”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “بكل قدراتها” عجزت عن مواجهتها.

وقال روحاني متوجهاً إلى السعوديين: “تعرفون قوة الجمهورية الإسلامية وموقعها”، مضيفاً أن “أميركا وأذنابها عجزوا عن مواجهة الشعب الإيراني بكل ما لديهم من قدرات”.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “الجمهورية الإسلامية في إيران ليست لديها إلا النوايا الخيّرة تجاه شعوب المنطقة، ولن يكون لديها أبداً غيرها، من اليمن إلى العراق وسوريا وصولاً إلى السعودية”.

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران توتراً متصاعداً، ويقف البلدان على طرفي نقيض في النزاعات التي يشهدها الشرق الأوسط.

وتابع الرئيس الإيراني مخاطباً السعودية: “إنه خطأ استراتيجي أن تتوجهوا نحو إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، بدل تقوية علاقاتكم مع إيران”.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعدما أعلنت السعودية، السبت، أن قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخاً بالستيا أطلقه الحوثيون، ما أدى إلى سقوط شظايا منه في حرم المطار. واتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ.

والصاروخ هو الأول الذي يبلغ مداه العاصمة السعودية، حيث تتسلط الأضواء على تداعيات تدخّل الرياض عسكرياً في جارتها الفقيرة اليمن.