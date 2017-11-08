في تطور لافت ، تواردت أنباء عن قيام السلطات السعودية باعتقال ،الأربعاء، الأميرة ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال، ولموقوف بدوره إلى جانب عدد من الأمراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

و إذا تأكد هذا الخبر فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال امرأة من العائلة المالكة في موجة الاعتقالات غير المسبوقة ، التي شهدتها السعودية قبل أيام.

وقال موقع «عربي 21» نقلًا عن مصادر خاصة نبأ يفيد توقيف السلطات السعودية للأميرة ريم ابنة الأمير وليد بن طلال، الذي تم توقيفه هو الآخر بسبب اتهامه في قضايا غسيل أموال مؤخرًا.

وأشار الموقع إلى أن السلطات السعودية أوقفت اليوم الأربعاء الأميرة ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال سيدة من العائلة المالكة في موجة التوقيفات الأخيرة، وكشفت وكالة رويترز في تقارير صحفية عن اتساع دائرة حملة التوقيف بالسعودية لتطال ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي صدر قرار بتجميد حساباته البنكية وأفراد من أسرته.

وكان آخر ظهور للأميرة ريم بنت الوليد بن طلال على صفحتها على موقع «تويتر» الأحد الماضي وهي تشارك منشور تعازي مرفقا بصورة نقلا عن الأمير خالد بن طلال للتعبير عن الحزن برحيل الأمير منصور بن مقرن.