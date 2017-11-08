كشف الناشط القطري الشهير “بوغانم” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن السلطات السعودية أقدمت على حجز فندق “حياة ريجينسي” في العاصمة الرياض لاستخدامه كمركز احتجاز للأمراء والوزراء ورجال الأعمال في إطار حملة الاعتقالات التي ينفذها ولي العهد محمد بن سلمان على غرار ما فعلته مع فندق “ريتز كارلتون”.

وقال “بوغانم” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كما وصلني الامن السعودي يحجز فندق حياة ريجنسي بالكامل لاضافة معتقلين جدد!!”.

كما وصلني الامن السعودي يحجز فندق حياة ريجنسي بالكامل لاضافة معتقلين جدد..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) November 8, 2017

من جانبه، أكد المغرد السعودي “ولد روق” حديث “بوغانم” قائلا: “من الرياض اقول لك كلامك صحيح 100%”.

من الرياض اقول لك كلامك صحيح 100% https://t.co/VImTxPx3AC — ولد روق (@AlotebeSss) November 8, 2017

يشار إلى أنه على خلفية إصدار الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت الماضي، أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم اتجاه المتورطين، وبعد توقيف 18 من الأمراء والوزراء السعوديين، أكدت وسائل الإعلام العالمية على تحوّل فندق “ريتز كارلتون” العالمي، الّذي يقع على طريق مكة- الرياض، إلى سجن للأمراء.

وكان فندق “ريتز كارلتون”، قام بعملية إخلاء من النزلاء بدأت من الساعة 11 ظهر السبت الماضي، أي قبل صدور الأوامر الملكية بعشر ساعات، وقبل موجة الاعتقالات، ما أثار الشكوك.

وفي وقت سابق، وضعت إدارة الفندق منشوراً في الفندق، أشارت فيه إلى أنّ “نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا، نودّ إحاطتكم أنّه يتعيّن علينا الموافقة على طلب من الجهات العليا، بأن يكون آخر موعد للمغادرة الليلة الساعة 11 مساء، ولن يتمّ تمديد أي طلبات للبقاء بسبب إجراءات أمنية مشدّدة”.

وكان الناشط الشهير “بوغانم” هو أول من نشر المقطع المصور، للأمراء المعتقلين الذين ظهروا يفترشون الأرض بفندق “الريتز كارلتون”.