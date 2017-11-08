شنت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما حادا على إمام الحرم المكي “سعود الشريم”، بعد “تطبيله” وتبريره لحملة الاعتقالات الأخيرة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من الأمراء والوزراء وشخصيات بارزة.

وعن تصريحات “الشريم” حول الأحداث الأخيرة، والتي دعا فيها الجميع لأخذ العظة قبل أن يكونوا موعظة لغيرهم، قالت “عرابي”:”مافيا آل سعود ترسل رسائل تهديد للجميع !! والمعنى هو : اقبلوا بالدمية الذي يرفضه الجميع وإلا !!!”

وتابعت في منشور لها بـ”فيس بوك” رصدته (وطن)، مشيرة إلى أن النظام يستخدم “الشريم” وأمثاله في إيصال رسائل مبطنة:”والأدهى أنه ختم تهديده المبطن لمعارضي قاطع الطريق الطفل ابن سـ لـ مـ ا ن بمقولة لسيدنا عبد الله بن مسعود !!! من يريد أن يعرف معنى كلمة (المتاجرة بالدين) فلينظر إلى هؤلاء الدمى !!!” كما ورد نصا بمنشورها.

سعود الشريم : مَن اتَّعَظَ بغيرِهِ فقد اختصر لنفسه طريق السعادة، ومَن أبى فإنما عرَّض نفسَه لأنْ يكون هو أحَدَ المُتَّعَ… Posted by Ayat Oraby on Monday, November 6, 2017

وعلق إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود الشريم على حملة الاعتقالات الأخيرة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من الأمراء والوزراء ورجال الاعمال، داعيا الجميع لأخذ العظة قبل ان يكونوا موعظة لغيرهم.

وقال “الشريم”في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أمس، الاثنين:” مَن اتَّعَظَ بغيرِهِ فقد اختصر لنفسه طريق السعادة،ومَن أبى فإنما عرَّض نفسَه لأنْ يكون هو أحَدَ المُتَّعَظِ بهم،قال ابن مسعود:”..والسعيد مَن وُعِظَ بغيرِه”رواه مسلم”.

وقال في تغريدة سابقة تعليقا على الأمر: ” #الملك_يحارب_الفساد محاربة الفساد أهمُّ درجةٍ في سُلَّم الإصلاح المالي والإداري،فمتى تسلَّلَ المكلَّفُ بشأن الناس مِن رقابته على نفسه وجَبَ رَدعُهُ بقوَّةِ السلطان”.

وكانت لجنة مكافحة الفساد -التي تم تشكيلها أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- قد أمرت بتوقيف 11 أميرا، كما أوقفت أربعة وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء السابقين بتهم تتعلق بالفساد.