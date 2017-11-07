تداول ناشطون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عدة تغريدات أثارت جدلا واسعا لناشط سعودي يدعى سعد بن سالم الشهير بـ (أبو رائد) اشتهر بنافقه لـ آل سعود وتحريف آيات القرآن لإسقاطها على ولي العهد محمد بن سلمان.

وتعليقا على القرارات الملكية الأخيرة واعتقال عدد من الأمراء والشخصيات الهامة، دون “أبو رائد” في تغريدة رصدتها (وطن) أثارت جدلا واسعا ما نصه :”ومن يعص ولي العهد ويتعد حدوده يدخله سجنا خالدا فيه وله عذاب مهين”

ودون في تغريدة أخرى وصفها النشطاء بـ”الكفر الصريح”:”ولي العهد يأتي بالشمس من المشرق فاجعل ربك يأتي بها من المغرب. فبهت الذي لم يبايع”

﴿ولي العهد يأتي بالشمس من المشرق فاجعل ربك يأتي بها من المغرب. فبهت الذي لم يبايع﴾#محمد_بن_سلمان 💚🇸🇦 https://t.co/G0woijlnAb — ابو رائد #2030 (@Saad_bin_Salim) November 6, 2017

وعن هروب الأمير تركي بن محمد بن فهد ولجؤه إلى إيران، غرد المواطن السعودي “أبورائد”: “عدو ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد يهرب ويلجأ بإيرانوين بتروح من ولي العهد يالشرذمة؟؟ ﴿ولي العهد أقرب إليك من حبل الوريد﴾”

عدو ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد يهرب ويلجأ بإيران

وين بتروح من ولي العهد يالشرذمة؟؟

﴿ولي العهد أقرب إليك من حبل الوريد﴾ pic.twitter.com/XlOmk8qrp1 — ابو رائد #2030 (@Saad_bin_Salim) November 6, 2017

وقال النشطاء أن هذا المغرد السعودي ملحد، ولا ذنب بعد الكفر حسب وصفهم.

ملحد هذا لا ذنب بعد الكفر — بو عبدالله (@aboabdolla1) November 7, 2017

لعنك الله انت ووكليب العهد — صالح العكل (@1bifnN14Kek8NxM) November 7, 2017

البعض الآخر سخر منه ولفتوا إلى أنه قد يكون من متعاطي المخدرات، وطالبوه ساخرين بتغيير “الصنف”!

الله يتوب عليك وتترك الصنف او تغيره

اخاف تقول ربكم الأعلى — الميموني ابوفيصل (@almeemony) November 7, 2017

اوف اوف وصلت بك المواصيل ياحشره — منبثق وائل (@Monbth8_Waily) November 6, 2017

بينما ذهب عدد من النشطاء، إلى احتمال تبعية هذا الشخص لكتائب “ابن سلمان” الإلكترونية، التي يديرها سعود القحطاني (رئيس الذباب الإلكتروني)، بهدف إثارة البلبلة وصرف الانتباه عن ما يفعله ابن سلمان وتنفيذ انقلابه.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها هذا المغرد السعودي مثل تلك التغريدات المثيرة للجدل، فقد كانت بدايته مع تولي ولي العهد محمد بن سلمان منصبه، وحينها أثار جدلا واسعا أيضا بتغريدة لفتت انتباه المتابعين إلى حسابه قال فيها بحسب ما رصدته (وطن) حينها “#ولي_العهد_ينتصر 💚﴿فسبح بحمد ولي العهد وكن من المبايعين﴾”.

ما عرضه لهجوم شرس وواسع من قبل عدد كبير من النشطاء.