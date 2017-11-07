سخر الكاتب الصحفي المصري والمحلل السياسي البارز وائل قنديل، من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها بأن لديه ثقة عظيمة في الملك سلمان ونجله ولي العهد، على إثر القرارات الملكية الأخيرة التي أطاحت بعدد من الأمراء والمسؤولين البارزين في المملكة.

وقال “قنديل” في منشور له عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” رصدته (وطن):”طالموا يذهبون بحصيلة الإيرادات كل ليلة إلى المعلم ترامب، فكل شئ تمام وثقته فيهم عظيمة. الأخ الكبير.”

وفي إشارة لعلمه المسبق ووجود يد له فيما يحدث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه “ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وذلك في اول تعليق له على حملة الاعتقالات الواسعة التي يشنها الأخير وشملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وقال “ترامب” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” “لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، فهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه”.

يشار إلى أن حملة توقيفات مفاجئة شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، السبت، طالت 18 أميرا و 4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال المال والأعمال بتهم فساد، في سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة.

وعلى الرغم من هدف الحملة المعلن، فإن توقيت الحملة وكونها شملت إعفاء الأمير متعب بن عبدالله من منصبه كوزير للحرس الوطني، جعل فريق من المتابعين للشأن السعودي يستبعد أن يكون سبب الحملة محاربة الفساد فقط.

ويرى البعض أن أهداف الحملة تتمثل بتعزيز سيطرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على مفاصل الدولة، تمهيدا لما سماه “نقل سلس للسلطة، في خطوة أصبحت قاب قوسين أو أدنى”، عبر اعتقال أو أقصاء المعارضين لسياساته، ومنهم الأمير متعب.