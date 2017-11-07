شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “، هجوما عنيفا على وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ، بعد وصفه للبنان بأنه منصة لانطلاق الإرهاب ضد والدول المجاورة.

 

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ردا على “السبهان”: ”  نفس تحذيرات الاسرائيليين! بعض الجهلة وآخرون خبثاء يعتقدون ان الكره لايران يعني حكما التحالف مع الاحتلال الاسرائيلي! لعبة قذرة”.

 

وكان “السبهان” قد صرح في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أن :” بعد الاستقالة لن يكون أبد كما كان قبلها”.

 

وأضاف: ” لن يُقبل أن يكون (لبنان) منصة لانطلاق الإرهاب إلى دولنا، وبيد قادته أن يكون دولة إرهاب أو سلام”.

 

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني قد أعلن السبت بصورة مفاجئة في خطاب متلفز من السعودية استقالته من منصبه، وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان.

 

وقال الحريري في كلمة الاستقالة: “لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي. الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال (رئيس الوزراء الراحل) رفيق الحريري”.

 

وأضاف أن “تدخل تسبب لنا بمشكلات جمة مع محيطنا العربي… واستطاع فرض أمر واقع في لبنان بقوة السلاح”.