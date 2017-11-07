شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، هجوما عنيفا على وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، بعد وصفه للبنان بأنه منصة لانطلاق الإرهاب ضد السعودية والدول المجاورة.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ردا على “السبهان”: ” نفس تحذيرات الاسرائيليين! بعض الجهلة وآخرون خبثاء يعتقدون ان الكره لايران يعني حكما التحالف مع الاحتلال الاسرائيلي! لعبة قذرة”.

وكان “السبهان” قد صرح في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أن :” لبنان بعد الاستقالة لن يكون أبد كما كان قبلها”.

وأضاف: ” لن يُقبل أن يكون (لبنان) منصة لانطلاق الإرهاب إلى دولنا، وبيد قادته أن يكون دولة إرهاب أو سلام”.

لبنان بعد الاستقالة لن يكون ابدا كما قبلها، لن يقبل ان يكون بأي حال منصه لانطلاق الارهاب الى دولنا وبيد قادته ان يكون دولة ارهاب او سلام — ثامر السبهان (@thamersas) November 6, 2017

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن السبت بصورة مفاجئة في خطاب متلفز من السعودية استقالته من منصبه، وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان.

وقال الحريري في كلمة الاستقالة: “لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي. الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال (رئيس الوزراء الراحل) رفيق الحريري”.

وأضاف أن “تدخل حزب الله تسبب لنا بمشكلات جمة مع محيطنا العربي… واستطاع حزب الله فرض أمر واقع في لبنان بقوة السلاح”.