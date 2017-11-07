سخر الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، من تبعية رئيس الوزراء اللبناني السابق #سعد_الحريري للسعودية وتنفيذع لأوامر “ابن سلمان” الذي أجبره على الاستقالة من منصبه.

ودون “الحرمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تعليقا على مغادرة “الحريري” الرياض متوجها إلى أبوظبي للقاء محمد بن زايد:” رئيس الوزراء المستقيل سعد #الحريري يغادر #الرياض متوجها إلى #أبوظبي يظهر أنه فقد الذاكرة .. عاصمة بلدك #بيروت”

كما أشار الكاتب القطري في تغريدة أخرى، إلى أن دول الحصار الآن تتعرض لكل (الشرور والمصائب) التي خططت لإيقاع قطر بها.

كل ما يحدث في دول الحصار هو ما أرادوه ل #قطر .. وإذا بالوقائع تحدث في عواصمهم ..

" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 7, 2017

وغادر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل, سعد الحريري, الرياض على وجه السرعة إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي, بعد أن كثرت الاحاديث عن وضعه تحت الاقامة الجبرية في الرياض بعد أن قدم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل، أمس الاثنين، الحريري في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

كذلك أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن “الحريري” يمكنه مغادرة السعودية في أي وقت يريد، مؤكدا أن السعودية لم تطلب أو تجبر رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة، مضيفا أن “حزب الله” هو من دفعه إلى ذلك، من خلال تدخلاته وعرقلة جهوده في الحكومة اللبنانية.

وقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني استقالته من منصبه السبت الماضي، في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية.

وهاجم الحريري بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة “العربية”، كلا من إيران و”حزب الله”، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وأكد عدد كبير من المحللين والسياسيين أن استقالة “الحريري” أجبر عليها من قبل النظام السعودي.