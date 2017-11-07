تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مضحك لوزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى الإعلامي الإماراتي الذي عقد في دبي الاثنين، يعكس ضحالة الفكر والثقافة التي يحملها.

وفي توصيفه لإيران، قال “ابن زايد” في الفيديو الذي رصدته “وطن”:” الحياة فيها نهر وفيها مستنقع، فالنهر رمز للحياة والجريان والمستقبل الإيجابي”، مضيفا أن “المستنقع رمز للركود والأوبئة مثل النظام الإيراني وجارتها الحرباء (في إشارة لقطر) والإخوانجية المتلونين ومن يدور في فلكهم”.

وتابع “ابن زايد” في طرح رؤيته الضحلة قائلا: “هذه الحرباء تعتقد أنها لما تتشبه بشجرة الزيتون أننا نراها زيتونة”، ليضيف: “نحن لا نراك زيتونة نحن نراك حرباء والعالم يراك حرباء”.

وأضاف موجها حديثه لقطر: “لذلك نقول للمترددين بأن الخيار واضح إما أن تجري مع النهر الجاري أو تردم في المستنقع”.

سيف زايد احد اكبر تجار غسيل الاموال ف الشرق الاوسط | هذه ثقافته تخيلوا وهو يقرأ من ورقة فماذا تتخيلون عقليته .. اترككم مع فاصل من الضحك..🐈 pic.twitter.com/xQEGMOMVZ8 — ✳ الأدعم |افداك تميم (@sul535) November 7, 2017

من جانبهم استنكر الناشطون الأسلوب الرديء خلال طرحه مؤكدين عدم قدرته على تركيب جملة مفيدة، في أوضح البعض بأن كلامه ينطبق عليه وعلى دولته.

سيف بن زايد اعتقد نفسه بوش المجرم اما معنا أو ضدنا لخمام الله يكرمكم مهما بلغ حجمه يبقى خمام ريحته نتنه — مسلمه (@muslimahx1) November 7, 2017

عنما يتولى الرويبضه امور المسلمين فلا يحسنون الحديث ويوقعون الامه فى مهالك ومصائب ويعوقون التقدم وينشرون الفتن والدسائس — مجدي محمد علي (@xyuz95bDgKh06Dg) November 7, 2017

م عارف يركب جمله من عنده — غصن الحراصي #قابوس (@_Ghosen95) November 7, 2017

يشرفنا نكون عدو لدود لاخبث وافسد نظام ع الارض 👌😎 ماجافوا شي للحين من الجارة😉 ايامهم السودا جايه — عليـآ تميم 🇶🇦 (@Rozberry90) November 7, 2017