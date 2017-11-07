تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مضحك لوزير الداخلية الإماراتي خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى الإعلامي الإماراتي الذي عقد في دبي الاثنين، يعكس ضحالة الفكر والثقافة التي يحملها.

 

وفي توصيفه لإيران، قال “ابن زايد” في الفيديو الذي رصدته “وطن”:” الحياة فيها نهر وفيها مستنقع، فالنهر رمز للحياة والجريان والمستقبل الإيجابي”، مضيفا أن “المستنقع رمز للركود والأوبئة مثل النظام الإيراني وجارتها الحرباء (في إشارة لقطر) والإخوانجية المتلونين ومن يدور في فلكهم”.

 

وتابع “ابن زايد” في طرح رؤيته الضحلة قائلا: “هذه الحرباء تعتقد أنها لما تتشبه بشجرة الزيتون أننا نراها زيتونة”، ليضيف: “نحن لا نراك زيتونة نحن نراك حرباء والعالم يراك حرباء”.

 

وأضاف موجها حديثه لقطر: “لذلك نقول للمترددين بأن الخيار واضح إما أن تجري مع النهر الجاري أو تردم في المستنقع”.

 

من جانبهم استنكر الناشطون الأسلوب الرديء خلال طرحه مؤكدين عدم قدرته على تركيب جملة مفيدة، في أوضح البعض بأن كلامه ينطبق عليه وعلى دولته.

 

 

 

 